כוחות הביטחון הוקפצו הבוקר (שני) למרחב הר עיבל מצפון לשכם בעקבות דיווח על פיגוע ירי לעבר רכב ישראלי.

עם הגעתם למקום, איתרו כוחות צה"ל את נהג הרכב, אזרח ישראלי תושב השומרון, שלא נפגע.

מחקירה ראשונית עולה כי הנהג סטה ממסלולו בדרכו להר עיבל, ונכנס בטעות לשולי העיר שכם. במהלך ניסיון לשוב לכביש הראשי, סמוך למחסום הכניסה לעיר, הבחין בשלושה שוטרים פלסטיניים. אחד מהם קפץ לעבר הרכב וירה לעברו באקדח.

התושב הצליח להימלט לעבר הר עיבל, שם חבר לכוח צה"ל במוצב הסמוך. על מכסה המנוע של הרכב אותר סימן פגיעת ירי. לא דווח על נפגעים.

השוטרים הפלסטינים טענו בתגובה כי הרכב האיץ לכיוונם והם חשו איום ולכן פתחו באש.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, מסר בעקבות האירוע, "זהו פיגוע ירי חמור. מי שחושב שטרור וירי ירתיעו אותנו טועה. התשובה שלנו תהיה חיזוק האחיזה ההתיישבותית בשומרון ובפרט בהר עיבל שהוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה שלנו".