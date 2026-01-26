עורך העיתון בשבע, עמנואל שילה, מתריע בטור שפרסם השבוע מפני המשך שילוב חיילות ביחידות מסתערות בצה"ל.

לדבריו, מדובר במהלך הנובע ממוטיבציות אידאולוגיות ולא משיקולים מבצעיים, ותוצאותיו עלולות לפגוע בכשירות הצבא ובשילוב חיילים דתיים.

שילה מתייחס בדבריו לגבורתו של ברוך כהן, רבש"ץ קיבוץ מגן, שלחם בראש כיתת הכוננות המקומית נגד מחבלים שחדרו לקיבוץ ב־7 באוקטובר. "במהלך הלחימה הזאת הלכו לי שני לוחמים, וזה עצוב", צוטט כהן, "אבל לצד העצב אתה מסתכל הצידה ורואה את ה־430 (חברי הקיבוץ שניצלו) שמחייכים אליך".

שילה משתמש במקרה זה כדי להצביע על כשלי המענה המבצעי של צה"ל באותו יום: "עד שהגיעו הסיירות, הטנקים והצנחנים, בין השאר עמדו בפרץ גם חיילות וגם אזרחים בני 70", כתב.

לדבריו, השפעת גופי לחץ פמיניסטיים בתוך ומחוץ לצה"ל מובילה לשילוב חיילות ביחידות קרביות גם כשאין לכך הצדקה מבצעית: "הרוח הפרוגרסיבית... מתעקשת להילחם בטבע ולהוכיח שהפערים ביכולת הפיזית לא קיימים או לא רלוונטיים", טען, והוסיף כי כישלונות מבצעיים מוצגים כהצלחות: "אז מנמיכים את הדרישות... כדי שגם החיילות יוכלו לעמוד בהן".

שילה התייחס גם להשלכות ההלכתיות של השירות ביחידות מעורבות, שהובילו להפסקת שירות תלמידי ישיבות הסדר בחיל התותחנים ובחיל האיסוף הקרבי: "הפגיעה ניכרת באופן בולט ביחידות המילואים... חיילות שהוכשרו ללוחמה ממעטות להתייצב לשירות מילואים".

עוד ציין כי למרות גילויי הגבורה של חיילות בקרבות 7 באוקטובר, בפועל "מרגע שהקרבות בעזה נוהלו באופן מסודר, חיילות לא נשלחו אל קו החזית. אפשר לראות זאת בקלות לפי רשימת מאות הנופלים בקרבות כיבוש עזה - כולם חיילים גברים".

שילה מסכם באזהרה מפני פגיעה כוללת בביטחון: "ניסיון לאמן חיילות לעמוד בסטנדרטים הנדרשים... נכשל עד כה פעם אחר פעם. אם כתוצאה מכך חיילי ישיבות ההסדר יפסיקו לשרת גם בחיל השריון - את מחיר הפגיעה בביטחון... ישלמו כל אזרחי ישראל, נשים וגברים כאחד".