המוזיקאי והיוצר זלמן שטוב הגיע לאולפן ערוץ 7 לשיחה עם קובי סלע על פרויקט אישי כפול - אלבום חדש וספר ראשון הנושאים את אותו השם: "לנדוד".

מדובר בשיאו של תהליך יצירה מתמשך בן כחמש שנים, שבמהלכו לוקטו שירים, נכתבו קטעים אישיים ונרקם מכלול שלם של חוויות ותחושות למסע ספרותי-מוזיקלי.

הספר, שמוגדר כ"מבוא למסע", משלב בין נדודים פיזיים - בהם מסעות במדבר ובהודו על אופנוע - לבין נדודים נפשיים-רוחניים, כאלו שעוסקים במשמעות הקיום, ביחסים, ובחיפוש מחודש אחר חיבור - לאדם, לאלוקים ולעצמי. כל פרק בספר מלוּוה בשיר מתוך האלבום, ונוגע בנושאים של געגוע, שלמות וחיבורים אבודים.

שטוב מספר שהכתיבה נולדה מתוך עומס חוויות שהצטברו, ונכתבה לעיתים בשעות ארוכות בטלפון הנייד, בניסיון ללכוד תובנות רגעיות. הספר כולל עשרות אלפי מילים ומבקש לחבר בין הנקודות הפזורות של החיים - אלו שמרכיבות יחד את הסיפור הפנימי של כל אדם.

לדברי שטוב, השירים לא נועדו רק להאזנה אלא כמסע בפני עצמם - דרך נוספת להיכנס לעולם התודעתי שהוא מבקש לשתף בו.

נקודות רבות בספר עוסקות במושג "רצוא ושוב", בתורת החלקים ובתחושת השבר והכמיהה לשלמות. דרך הסיפור האישי, שטוב מנסה לעורר בתודעה של הקוראים את התחושה שכל מסע, גם הפשוט ביותר, יכול להפוך למשמעותי כשמצרפים אליו כוונה והבנה.

הספר והאלבום יוצאים במקביל, והם מהווים בעבור שטוב לא רק סיכום של תקופה אלא גם שער למסע חדש - אישי, תרבותי ויהודי.