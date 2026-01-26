בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר הבוקר (שני) שלושה מאסרי עולם על העבריין ניבי זגורי, שהורשע בדצמבר האחרון בשלושה מקרי רצח.

בנוסף נגזר עליו קנס כספי בסך הקרוב למיליון שקלים. שותפו, אריק איטל, נידון לשני מאסרי עולם.

על פי הכרעת הדין, זגורי עמד מאחורי מסע נקמה אלים ומאורגן שנמשך על פני שנים, במטרה להרתיע עדי מדינה ולמנוע מהם להעיד נגדו.

שלושת מקרי הרצח - של דבורה הירש (לשעבר קורקוס), אלישע סבח וטל קורקוס - בוצעו על פי קביעת השופטים כחלק ממערכה מכוונת שמטרתה הפחדה והטלת אימה על משתפי פעולה עם רשויות החוק.

במרץ 2016 נרצחה דבורה הירש, גרושתו של עד המדינה טל קורקוס, לעיני ילדיהם. הירש נורתה למוות ברכבה, לאחר שתמכה בגרושה שהחליט להעיד נגד זגורי.

בחודש יוני 2017 נרצח גם קורקוס עצמו בפיצוץ מטען חבלה. בין לבין, נרצח אלישע סבח - עד תביעה בתיק אחר.

לפי ממצאי החקירה, גם לאחר שנמלט מישראל, המשיך זגורי להניע ולתאם את פעולות הרצח מחו"ל. פסק הדין, שהתפרש על פני 841 עמודים, מתאר שורה של מהלכים שיטתיים שכוונו לממש נקמה ולשמר את שתיקת אנשי עולם הפשע.