תביעה בארה"ב נגד הרשתות החברתיות. צעירה בת 19 מקליפורניה, יחד עם אמה, תובעות את טיקטוק, מטא ויוטיוב בטענה כי הרשתות החברתיות יצרו באופן מודע תכונות ממכרות שפגעו בבריאותה הנפשית והובילו לפגיעה עצמית ומחשבות אובדניות.

הן תובעות פיצויים בסכומים גבוהים מכל החברות המפעילות את הרשתות החברתיות. בכתב התביעה טוענת הצעירה בת ה-19 כי החלה להשתמש ברשתות החברתיות בגיל 10, למרות ניסיונותיה של אמה לחסום את הגישה לרשתות החברתיות עבור בתה דרך תוכנות צד שלישי.

"הנתבעים מעצבים את מוצריהם באופן המאפשר לילדים להתחמק מהסכמת ההורים. העיצוב הממכר של אינסטגרם, טיקטוק וסנאפצ'ט, וההודעות התכופות, הובילו אותה להשתמש בפלטפורמות באופן כפייתי, מה שגרם להידרדרות בבריאותה הנפשית", נכתב בתביעה.

נציגי טיקטוק, מטא ויוטיוב יעלו לדוכן העדים בבית המשפט בלוס אנג'לס, שם יתקיים הדיון, ולהסביר האם אכן הרשתות החברתיות גרמו במודע לצעירים להתמכר והובילו לפגיעה נפשית ובמקרים מסוימים אף פיזית.

תוצאות המשפט עלולות להשפיע על עשרות תביעות דומות שהוגשו לאחרונה נגד ענקיות הטכנולוגיה מצד משתמשים שטענו כי הרשתות החברתיות הובילו אותם לנזקי גוף ונפש. ראשי החברות המפעילות את הרשתות החברתיות טוענים כי בשנים האחרונות הם פיתחו כלים המאפשרים להורים להשגיח על פעילות הילדים, וכן לאפשר גלישה בטוחה יותר עבור צעירים ובני נוער.