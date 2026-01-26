ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך אחר הצהריים (שני) ברכת "שהחיינו" במליאת הכנסת לאחר השבת גופתו של החלל החטוף האחרון בעזה - רן גואילי הי"ד.

"לפני שעה קלה השבנו הביתה את רני גואילי - גיבור ישראל. אין יותר חטופים בעזה", הצהיר נתניהו.

הוא הוסיף "אני מברך את מפקדי וחיילי צה"ל והשב"כ על ביצוע מושלם של המשימה הקדושה הזו. אני מחבק את טליק ואיציק וכל משפחת גואילי האצילה. הסתכלתי להם בעיניים ואמרתי: 'אנחנו נחזיר את רני הביתה'. הבטחתי לכם, אזרחי ישראל: אנחנו נחזיר את כולם הביתה. ענדנו כולנו את הסיכה, ועכשיו משהמשימה הושלמה, הגיע הזמן להסירה. כי שבו בנים לגבולם ושבו בנות לגבולן".

"השלמנו את המשימה הזו, כפי שהבטחתי, וכך גם נשלים את שאר המשימות שהצבנו", דברי ראש הממשלה.