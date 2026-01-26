אני מייצגת את הציבור התורני-לאומי-ימני-מתנחל שמעוניין בהמשך קיומה של ממשלה ימנית. אני לא מוסתת ולא מושפעת מרוחות של שמאל, של פרוגרס, לא מונעת על ידי שנאה ובכלל לא מתחברת לקמפיין המנסה לתייג כל מי שחושב שהמציאות צריכה תיקון - כשמאלני פמיניסטי או שונא חרדים.

אני באה לחזק את ערכו של לימוד התורה. לימוד התורה של הציבור החרדי ושל הציבור הדתי לאומי. מוסכם על כולם, וכך גם הגדולים בכל הדורות סברו, שמי שלא לומד, אינו רשאי שלא לקיים מצוות חשובות הקשורות להלכות צבא ומלחמה.

על זה לכאורה לא הייתה מחלוקת מעולם. אבל למעשה זה לא קורה. אחוזים ניכרים לא לומדים, וגם לא מצייתים לרבניהם בנושא של נשיאת פלפון לא כשר, יציאה לעבודה, נסיעה לחו"ל וניהול אורח חיים תורני. דווקא בחטיבת חשמונאים מוצעת מסגרת תורנית ושמורה מאד.

החוק המוצע לא עושה אבחנה בין מי שלומד למי שלא לומד - ועל מנת לחזק את לומדי התורה נדרשת האבחנה הזאת באופן ברור. לשים את כולם באותו סל - זה ביזיון לתורה וביזיון לחוק.

החוק גם אמור לתת מענה לכך שהבנים שלנו, לומדי התורה שביניהם, יקבלו תגבור. מצב שבו הם נקראים שוב ושוב, גם אם הם נענים לכל קריאה, הוא לא מוסרי, וגובה מחיר משפחתי, זוגי, נפשי, כלכלי , תורני ועוד

גם לציבור לנו חשובה יראת שמיים. ועוד איך! ולכן טוב שקמה צעקה מצד רבנים בנושא קדושת המחנה. ככל שיותר חרדים יתגייסו, יהפוך הצבא לקדוש יותר. המשוואה היא חרדים IN - שירות מעורב OUT.

במקום לחכות עוד 77 שנה שהצבא ישתפר - הציבור החרדי ידאג לשפר אותו. הגיע העת שגם הציבור החרדי ייתן את חלקו במצווה חשובה זאת.

מי שלומד, יוכל לדחות את השירות בצבא כשיהיה פיקוח קפדני על שעות לימוד מלאות. כשיחליט לעזוב את הלימוד יוכל לעשות שירות מקוצר כדי לשאת נשק ולשמור על הישובים והגבולות.

מי שלא ילמד, יצטרף לצבא הכי מדהים בעולם, צבא שבו הקודש רק הולך ומתפשט.