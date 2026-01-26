ערוץ 7ביטחוןתיעוד מעזה: הרמטכ"ל והלוחמים מצדיעים לרן גואיליתיעוד מעזה: הרמטכ"ל והלוחמים מצדיעים לרן גואיליהרמטכ"ל, מפקד פיקוד הדרום, מפקדים ולוחמים מאוגדה 252 ברצועת עזה תועדו כשהם מצדיעים לרס"ל רן גואילי הי"ד לפני העברתו לישראלערוץ 7ח' בשבט תשפ"ו 26.01.26, 17:19רצועת עזהאייל זמיררן גואיליתיעוד: הרמטכ"ל ולוחמי אוגדה 252 מצדיעים לרן גואילי בדרכו האחרונהצילום: דובר צה"להרמטכ"ל, מפקד פיקוד הדרום, מפקדים ולוחמים מאוגדה 252 ברצועת עזה תועדו כשהם מצדיעים לרס"ל רן גואילי הי"ד לפני העברתו לישראל.מצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנולקריאת הכתבה באתר באנגלית