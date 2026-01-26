תיעוד: הרמטכ"ל ולוחמי אוגדה 252 מצדיעים לרן גואילי בדרכו האחרונה צילום: דובר צה"ל הרמטכ"ל, מפקד פיקוד הדרום, מפקדים ולוחמים מאוגדה 252 ברצועת עזה תועדו כשהם מצדיעים לרס"ל רן גואילי הי"ד לפני העברתו לישראל.

מצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו