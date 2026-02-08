מאיר ברוק, יוצר מוזיקה אמונית ומוכר בתעשיית השיער לפאות, רואה בעבודתו שילוב של שליחות ואמנות. לצד פעילותו המוזיקלית, הוא עוסק בייבוא שיער לפאות נשים, מתוך אמונה שמדובר בתחום מהותי עבור נשים בציבור הדתי.

ברוק מתאר את עיסוקו כפועל יוצא של מסורת ושליחות, ומספר על הקשרים הענפים שלו עם גופי כשרות וכן עם רבנים ליטאים וחסידיים הדואגים לתקני איכות ובקרה בשוק הפאות. לדבריו, תהליך איסוף השיער במדינות שונות בעולם כולל סינון קפדני ונעשה על פי תקנים מחמירים.





את יומו הוא מחלק בין עיסוק בעסקי השיער ובין פעילות מוזיקלית ענפה - משלב הקלטת שירים ועד כתיבה, לעיתים באמצע הלילה או במהלך נסיעות. הוא שואף לגעת בקהלים מגוונים, מהציבור החרדי ועד לחילוני, ולהציג את פניה המחייכות של היהדות דרך השירה והטקסטים.

ברוק משתף בתחושת השליחות של יהודים מהקהילה החרדית, ובצורך לתקן את הדימוי הציבורי שנבנה בעשורים האחרונים. לטענתו, המפתח לשינוי הוא קשר אישי, פתיחות ואהבת אדם, לצד עמידה גאה בזהות החרדית.

מאחורי חיוכו והעשייה הציבורית מסתתר עבר עשיר: שליח חב"ד באזרבייג'אן, בקשר עם קהילות יהודיות ומוסלמיות גם יחד, לרבות קשרים עם גורמים באיראן השכנה. את הניסיון הרב שהוא צבר בשליחויות, הוא מתרגם כיום לפעילות חברתית ותרבותית בישראל.