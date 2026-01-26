ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה היום דיון דחוף בנושא המעבר לדיוור דיגיטלי בבנקים, בעקבות יוזמה של ח"כ אורי מקלב.

בתום הדיון, בו השתתפו עשרות חברי כנסת מכל סיעות הבית, החליט יו"ר הוועדה ח"כ דוד ביטן להקים צוות חוצה מפלגות שיבחן את השלכות המהלך ויגיש המלצות תוך חודש.

הדיון עסק ביוזמת הפיקוח על הבנקים להפוך את הדיוור הדיגיטלי לברירת מחדל, כלומר הפסקת משלוח דפי חשבון פיזיים לתיבות הדואר.

במהלך הדיון נחשף כי הממשלה מתכננת להכניס בחוק ההסדרים הקרוב סעיף שיעביר את כל הדיוור הממשלתי לפורמט דיגיטלי בלבד כברירת מחדל, כך שכל הודעה רשמית ממשרדי הממשלה תישלח למייל בלבד.

ח"כ מקלב תקף בחריפות את המהלך: "קבלת דפי חשבון בנק איננה פריבילגיה - זהו צורך בסיסי. בעידן שבו סניפי בנקים נסגרים והנגישות הפיזית מצטמצמת, דפי החשבון הם לעיתים הדרך היחידה של אזרחים לדעת מה נעשה בכספם. משלוח דוא"ל הוא לא פתרון נגיש לכולם. קיים פער טבעי והגיוני בנגישות לטכנולוגיה, והמערכת חייבת לתת לו מענה".

מקלב הוסיף: "הבנקים אינם גוף פרטי רגיל - הם פועלים בכסף של כולנו וגובים ממנו רווחים משמעותיים. רק בחצי שנה האחרונה גבו 3.1 מיליארד שקל עמלות. לכן חובת האחריות שלהם כלפי הלקוחות גבוהה במיוחד. על כל בנק להבטיח שכל לקוח, בכל גיל ובכל מצב, יוכל לקבל את מלוא המידע והשירותים הבסיסיים שלו".

חברי כנסת רבים הצטרפו להתנגדות. ח"כ וליד אל הואשלה ציין שהאוכלוסייה הבדואית בנגב חיה במקום ללא קליטה סלולרית ולא יכולה להיות חלק מהמעבר. ח"כ אלון שוסטר אמר שזו יכולה להיות "משעות היפות של הכנסת, כשכל הסיעות מתאחדות סביב אמירה שלא זונחים את מי שחלש יותר".

ח"כ שלי טל מירון סיפרה שהיא עצמה בעלת אוריינות דיגיטלית גבוהה ועדיין נפלה פעמיים לעוקצים. "ההורים שלי הם דוגמה מובהקת לבעיה, והחלטה כזו תפגע באוכלוסיות המוחלשות. זה 250 מיליון שקל בשנה לבנקים, אבל צריך לדאוג לצרכנים, לעולים חדשים, לקשישים".

ח"כ נעמה לזימי ציינה שכשפותחים חשבון יש חוזה שמחייב משלוח מידע בדואר, וביקשה לבחון אם לא מדובר בשינוי חוזה.

ח"כ גלעד קריב הזהיר שהממשלה רוצה להפוך את חוק הדיוור הדיגיטלי של מידע ממשלתי לברירת מחדל: "אם הממשלה מרשה לעצמה אז מה יש לבוא בטענות לבנקים? הכנסת צריכה להעביר מסר לכל הגופים שמי שעובד בשירות לאזרח ברירת המחדל היא דיוור בדואר".

מנהל הרגולציה של דואר ישראל, זיו ברק, אמר שגם כיום הדואר בירידה של 5-7 אחוז בשנה, והוראה כזו תהרוס 50% מהמכתבים שנותרו. יו"ר ועד עובדי הדואר, שמעון פרג'ון, הזהיר שהמהלך יגרום לפיטורי מאות ואלפי עובדים.

מנהל קשרי החוץ של איגוד הבנקים, טיבי רבינוביץ, אמר שהאיגוד מסכים עם מה שאמרו חברי הכנסת: "זה תהליך מדוד ומתכתב לחלוטין עם מה שביקשו חברי הכנסת להתחשבות באוכלוסיות שלא נגישות לדיגיטל. לא ראינו את התוצאה הסופית, אבל אין לי ספק שזה מה שיקרה".

ח"כ מקלב התפרץ: "לא ניתן לבנקים להחליט מי יש לו ומי אין לו אוריינות דיגיטלית, אל תלכו למקום הזה". נציגת הפיקוח על הבנקים, ליאורה נבון, אמרה שלא מדובר בטיוטה האחרונה: "דרשנו מהבנקים למפות את האוכלוסיות השונות, להחריג אוכלוסיות, לנטר, ואנחנו נפקח על זה".

היו"ר ביטן סיכם שמדובר ב"ביצה שעוד לא נולדה", אך צריך לטפל בזה. הוא ביקש מח"כ מקלב, ח"כ יסמין סאקס פרידמן וח"כ יבגני סובה לרכז את הטיפול מול בנק ישראל ואיגוד הבנקים, ולהביא מסקנות תוך כחודש.

בדיון הוצגה גם עמדת הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שהבהירה שקיימת החלטת ממשלה מחייבת המורה לכל משרדי הממשלה לספק דיוור נגיש באופן המתאים לכל מגזר.

"טיוטת החלטת הפיקוח על הבנקים מנוגדת חזיתית להחלטת הממשלה ופוגעת אנושות בזכויות האזרח של הציבור החרדי", נאמר.