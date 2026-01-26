אביו של רן גואילי נפרד: "גאה בך בן שלי" צילום: דוברות המשטרה

איציק, אביו של רן גואילי נשא דברים מול ארונו בטקס שערכה המשטרה הערב (שני) במוצב נחל עוז.

"הייתה לך את כל האפשרות להישאר בבית. מה אמרת לי? 'אני לא אשאיר את החברים שלי להילחם לבד'. אתה צריך לראות את הכבוד שיש לך פה. כל המשטרה פה איתך, כל הצבא איתך, כל העם איתך. אני גאה בך, בן שלי", אמר האב.

מפכ"ל המשטרה דני לוי הוסיף "משטרת ישראל כולה מרכינה ראש ומשתתפת בצערה של משפחת גואילי. רגעי שמחה שמהולים בעצב רב על אובדן היקר מכל. רני, סוף-סוף חזרת הביתה. היית ראשון לצאת, ואתה אחרון לחזור".

שירת התקווה בטקס הפרידה מרן גואילי צילום: דוברות המשטרה

מוקדם יותר שוחח המפכ"ל עם איציק גואילי וסיפר לו כי גופת בנו אותרה כשהיא שלמה. "הוא נמצא שלם, עם המדים שלו וכל מה שיש עליו, אתה תקבל את הילד כמו שהוא יצא, אפילו עם קרע במכנסיים, עם מדים, עם הכול. אני לא יודע אם זה מנחם, אבל היה לי חשוב שתדע את הפרטים האלו.

אנחנו אוהבים אותך, אוהבים את הילד, תמכנו ונמשיך לתמוך. אני מניח שזה רגע שבו פתאום הכול נופל במכה אחת, אבל שתדע שהבן שלם עם המדים - גיבור של משטרת ישראל שיצא ראשון ויחזור אחרון. אני משתתף בצערך בשם כל משטרת ישראל, ורוצה להגיד לך שאנחנו מחבקים אותך מפה, איציק. תהיה חזק, אנחנו נלווה אתכם בכל הימים הקרובים", בוזיף לוי.

טליק גואילי, אימו של רן, מסרה: "סגרנו מעגל - הוא סוף סוף בא הביתה, לא מאמינים. מצאו אותו שלם לבוש במדים שלו. זה דבר מדהים. הגאווה שלנו יותר חזקה מהעצב. ההלוויה מתוכננת כרגע ליום רביעי הקרוב. אנחנו עוד לא מעכלים את זה שמצאו את רני".