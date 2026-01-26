הראפר האמריקאי קניה ווסט פרסם בימים האחרונים מודעת התנצלות על עמוד שלם בעיתון "וול סטריט ג'ורנל", ובה התנער מהתבטאויות והתנהגויות אנטישמיות שיוחסו לו בשנים האחרונות. לדבריו, ההתנהגות נבעה מהפרעה דו-קוטבית שאובחנה אצלו רק לאחרונה, בעקבות פגיעה מוחית שלא זוהתה בזמן.

ווסט סיפר כי נפצע לפני 25 שנים בתאונת דרכים ששברה את לסתו וגרמה לפגיעה באונה המצחית הימנית במוחו. "הפגיעה העמוקה יותר, זו שבתוך הגולגולת שלי, לא אובחנה כראוי עד 2023. זה גרם נזק חמור לבריאות הנפשית שלי והוביל לאבחון דו-קוטבי מסוג 1 שלי", כתב.

במודעה ציין כי ההפרעה גרמה לו לאבד קשר עם המציאות, והובילה אותו לומר ולעשות דברים שהוא מתחרט עליהם עמוקות. "נמשכתי לסמל ההרסני ביותר שיכולתי למצוא, צלב הקרס, ואפילו מכרתי חולצות טריקו הנושאות אותו. אני מצטער ומושפל עמוקות ממעשיי במצב הזה", הוסיף ווסט.

בהמשך דבריו כתב, "אני לא נאצי או אנטישמי. אני אוהב את העם היהודי. למילותיי כמנהיג בקהילה שלי יש השפעה עולמית. במאניה שלי, איבדתי את זה לחלוטין. אני לא מבקש אהדה, או אישור, למרות שאני שואף לזכות בסליחתכם".