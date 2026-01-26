דובר צה"ל: 843 ימים חיכינו, כל החטופים שבו צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל אפי דפרין פרסם הערב (שני) הצהרה לאחר שובו של החלל החטוף האחרון, רן גואילי הי"ד, מעזה.

"רני בבית. יצאנו לא מזמן משטח רצועת עזה עם ארונו של רני זכרונו לברכה. 843 ימים חיכינו וקיווינו לבשר שכלל החטופים הושבו מרצועת עזה ארצה לשטח מדינת ישראל", אמר דפרין.

הוא הוסיף "כוחות צה"ל השיבו את החטוף האחרון משבי ארגון הטרור חמאס. רב-סמל-ראשון, רן גואילי, זכרונו לברכה. ביום שבת האחרון, צה"ל, בהובלת פיקוד הדרום ואגף המודיעין, יצא למבצע "לב אמיץ". מבצע מורכב, אשר בסופו הצלחנו להשיב את רני הביתה.

רני, בן 24 בנופלו, חתר למגע וקפץ להילחם בנגב המערבי עם תחילת מתקפת הטרור הרצחנית בשבעה באוקטובר. הוא נחטף לאחר שלחם בגבורה מול עשרות מחבלים עד הכדור האחרון".

"הערב, יותר מתמיד, אנחנו זוכרים את 924 חללי המלחמה שחירפו נפשם במערכה כשהשבת החטופים והחטופות עומדת לנגד עיניהם. 'כה אמר ה', מינעי קולך מבכי ועינייך מדמעה ויש תקווה לאחריתך, נאום ה', ושבו בנים לגבולם'", סיכם דפרין.