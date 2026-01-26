ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל הודיעה על הקמת חדר מצב קבוע למעקב אחר המאבק בפשיעה ובאלימות במגזר הערבי.

חדר המצב כולל את יו"ר ועדת המעקב העליונה ד"ר ג'מאל זחאלקה, יו"ר הוועדה הארצית של ראשי הרשויות המקומיות הערביות מאזן ג'נאים, יו"ר ועדת המאבק בפשיעה הכפופה לוועדת המעקב מנצור דהאמשה, יו"ר ועדת המאבק בפשיעה בוועדה הארצית ראאד דקה, יו"ר ועדת הוועדים העממיים יוסף טאטור, וחבר מזכירות ועדת המעקב השייח' ראאד סלאח.

סלאח, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל, הורשע בעבר בעבירות של הסתה לטרור, הסתה לאלימות ותמיכה בארגון טרור.

אתר החדשות "אל-ג’רמק" מציין, כי חדר המצב קיים את ישיבתו הראשונה במשרדי עיריית באקה אל-גרבייה, וקבע את חלוקת האחריות לטיפול בנושא זה, הרחבת הנוכחות בשטח למאבק בפשיעה, באלימות ובגביית דמי החסות.

החברים בחדר המצב תיארו את המציאות בחברה הערבית כ"מצב חירום" המחייב פעילות מאורגנת וקולקטיבית כדי לספק הגנה לתושבים הערבים.

ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל כללה בראש יעדיה "הגנה על הזכות הקולקטיבית והאישית של האזרחים הערבים, השגת שלום צודק, כולל ואמיתי באזור, פעולה לביטול כל צורות, עקרונות וחוקי האפליה הגזענית".