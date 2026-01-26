במהלך ביקורו הרשמי של ראש ממשלת אלבניה, אדי רמה, בכנסת, העניק לו יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, מתנה יוצאת דופן - זוג נעלי Nike Air Force 1 בהתאמה אישית, המשלבות את דגל אלבניה והקדשה ייחודית.

רמה, הידוע כחובב סניקרס מושבע ובעל סגנון ייחודי של הופעה בחליפות עם נעלי סניקרס, זכה להפתעה המיוחדת.

במפגש בין השניים אמר היו"ר אוחנה לעמיתו: "אנחנו משתדלים לא להביא מזכרות שיעלו אבק, ולכן יצרנו עבורך במיוחד נעל בהתאמה אישית, יחידה במינה, המשלבת את האהבה שלך למדינתך, לישראל ולסניקרס - ה-Air Rama".

המנהיג האלבני השיב בחיוך: "בכל הנוגע למודיעין - אתם הטובים ביותר. זה פשוט נפלא. אני מת עליהם. זה מדהים".