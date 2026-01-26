טלב א-סאנע, חבר הכנסת לשעבר מטעם רע"ם-תע"ל, הנימנה על ראשי הקהילה הבדואית בנגב, תוקף את מדיניות ממשלת ישראל כלפי התושבים הערבים במדינה.

בראיון לאתר החדשות הערבי - ישראלי "אל-ג’רמק" אמר א-סאנע, כי שמונה כפרים ערביים הנמצאים בסכנת גירוש, בהם הכפרים ראס אל-ג'רבא, אל-בכאע ואל-דון, לאחר שהוצאו צוווי בתי משפט נגד כפרים אלה כהכנה לפינויים.

לדבריו, במהלך השנה שעברה הוצאו יותר מחמשת אלפים צווי הריסה של בתים, ו-35 כפרים ערביים בלתי מוכרים סובלים ממחסור בשירותים בסיסיים, ומצב זה משפיע על כ-100 אלף אזרחים ערבים.

א-סאנע האשים את ממשלת ישראל במתן עדיפות להתיישבות יהודית באזור שבין באר שבע לבין דימונה, לאורך כביש 25, הנחשב לדבריו למרחב הגיאוגרפי הטבעי להתפתחות הכפרים הערביים בנגב.

הוא טען, כי הבחירה דווקא באזור זה נועדה להגביל את ההתפתחות הטבעית של הישובים הערביים, ואף לעקור ממקומם כפרים קיימים.

ממשלת ישראל החליטה ביום שני על הקמת ישובים חדשים בנגב כדי לחזק את האזור כמרחב אסטרטגי, להרחיב את היצע הדיור, לפזר אוכלוסין, להעמיק את האחיזה האזרחית והביטחונית ולייצור רצף התיישבותי משמעותי בין באר שבע לדימונה.

בהחלטת הממשלה נאמר, כי "מדובר במהלך בעל חשיבות לאומית וביטחונית מהמעלה הראשונה, המשלב התיישבות אזרחית חזקה עם פיתוח עתודות קרקע משמעותיות, יצירת תנאים לצמיחה דמוגרפית ארוכת טווח ומתן מענה לביקוש הגובר לדיור, בדגש על משפחות צעירות ואוכלוסיות המבקשות להשתקע בנגב".