הקונסוליה האיטלקית בירושלים הגישה היום (שני) תלונה רשמית בעקבות תקרית חריגה שאירעה בכפר נעמה, סמוך לרמאללה, בטענה כי "מתנחל" איים בנשק על שוטרים איטלקיים.

לטענת האיטלקים התקרית התרחשה אתמול בשעות הצהריים והיו מעורבים בה שני שוטרים המשרתים בקונסוליה שקיימו סיור אבטחה מקדים לקראת ביקור של שגריר האיחוד האירופי. נטען כי במהלך הסיור, ניגש אליהם אדם לבוש בגדים אזרחיים עם כיפה ואפוד שכפ"ץ ואיים עליהם ברובה.

הקונסוליה האיטלקית הביעה את דאגתה העמוקה מהתקרית, במיוחד לאור העובדה שהשוטרים היו עם דרכונים דיפלומטיים, רכב ממוגן עם לוחית רישוי דיפלומטית, ושהם ביקרו במקום באופן רשמי.

האירוע עורר תגובות נזעמות באיטליה, ושר החוץ אנטוניו טאיאני זימן את שגריר ישראל ברומא לשיחת הבהרה.

בישראל טרם הגיבו לאירוע.