הכנסת אישרה היום (שני), בקריאה שנייה ושלישית, תיקון מקיף והיסטורי לחוק חיילים שנספו במערכה, ביוזמת שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ’, ובהובלת ועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ מיכל וולדיגר, לאחר עבודת מטה מקיפה של אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון ובשיתוף משרד האוצר.

מדובר בתיקון משמעותי שמרחיב באופן חסר תקדים את מעגל ההכרה, התמיכה והזכויות של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון, אלמנות והורים שכולים, מתוך הבנה שמציאות חייהם המורכבת אינה מסתיימת בגיל מסוים, וכחלק מהמחויבות הערכית והלאומית של מדינת ישראל למשפחות השכולות.

במסגרת החוק אושרה העלאת גיל היתמות ל-30, והרחבת טווח הגילאים בהם זכאים יתומי צה"ל וכוחות הביטחון לתגמולים חודשיים עד גיל 40. בין היתר נקבעו תגמולים חודשיים ליתומים בוגרים בגילאי 30-21 בסכום של כ-3,600 ש"ח לחודש, וליתומים בגילאי 40-30 בסכום של 2,000 ש"ח לחודש. יתומים בני 40 ומעלה ביום כניסת החוק לתוקף יקבלו מענק חד-פעמי בסך 50,000 ש"ח בשתי פעימות - האחת מיידית והשנייה בגיל 60. גם יתומים שגילם 39-30 ביום כניסת החוק לתוקף יהיו זכאים למענק, כאשר הפעימה הראשונה תועבר עם הגיעם לגיל 40.

עוד כולל החוק הגדלה משמעותית של מענק הנישואין והדיור, שיעלה מכ-170 אלף ש"ח ל-300 אלף ש"ח, ויינתן במלואו גם במקרה של מימוש לצורך רכישת דירה ללא נישואין או הגעה לגיל 30. בנוסף, הורחבה תוכנית הליווי האישית (תל"א) ליתומים מתחת לגיל 21, ונקבע סל שיקום ייעודי ליתום בוגר שאינו מסוגל להשתכר למחייתו.

החוק מעניק לראשונה הכרה רשמית ליתומי צה"ל ואיבה בוגרים. עד כה הוגדרה הזכאות לתגמולים ליתומים שהתייתמו עד גיל 21 בלבד, וכעת - לראשונה מאז נחקק החוק - גיל הזכאות עלה ל-30. בנוסף, הורחב המענה ליתומים משני הורים, שאחד מהם הוא חלל צה"ל או איבה, כך שהתגמול החודשי יוארך גם לאחר גיל 30, למשך 13 שנים או עד גיל 50, המוקדם מביניהם.

מעבר לכך, החוק מרחיב גם את המענים לאלמנות ולהורים שכולים. בין היתר נקבע סיוע להעסקת מטפלת לאלמנות שהן אימהות לילדים עד גיל 6, בהתאם לגיל הילד, וכן סיוע חודשי להורים שכולים שלהם ילדים קטנים עד גיל 3, שנולדו לא יאוחר מחמש השנים הראשונות לאחר מות הנספה.

בנוסף, הצעת החוק מעניקה תוספת חודשית לאבדן כושר עבודה לאלמנות צה"ל, כוחות הביטחון ופעולות האיבה למשך שנה, כולל רטרו בהוראת שעה לאלמנות מלחמת התקומה.

השר סמוטריץ’ אמר: "אנחנו מרחיבים באופן משמעותי את המלצות ועדת רובינשטיין, מתוך הבנה שיתומי ואלמנות גיבורי מערכות ישראל ראויים למענה נרחב ככל האפשר. האתגרים הכלכליים והאישיים מלווים את היתומים גם בבגרותם, וחובת המדינה היא לתת מענה אמיתי, רחב וארוך-טווח. לא הסתפקנו בתיקון נקודתי, אלא בחרנו בשינוי עומק שמגובה בהחלטות תקציביות ברורות: הרחבת הזכויות גם ליתומים וגם לאלמנות, הארכת התגמולים והגדלת תוכניות הליווי והמענקים לאלמנות. זהו תיקון של שנים שמבטא אחריות מוסרית ולאומית וערבות הדדית כלפי מי ששילמו את המחיר הכבד מכול למען ביטחון ישראל".

השר כ"ץ הוסיף "אישור החוק היום בכנסת הוא רגע משמעותי של צדק, אחריות והכרה. זהו תיקון היסטורי שמתרגם מחויבות ערכית עמוקה למעשים ברורים. מהרגע הראשון הנחיתי להרחיב משמעותית את המלצות ועדת רובינשטיין, מתוך הבנה שמול המחיר הכבד ששילמו המשפחות השכולות, למדינת ישראל יש חובה מוסרית ולאומית לעשות את המקסימום האפשרי, ולא להסתפק במינימום הנדרש. דווקא לאחר שנתיים של מלחמה ומציאות ביטחונית מורכבת, האחריות שלנו כלפי יתומי צה"ל וכוחות הביטחון מתחדדת ומעמיקה. זוהי אינה מחווה, אלא ברית עמוקה ומתמשכת של מדינת ישראל עם המשפחות השכולות היקרות, מחויבות שנמשיך לעמוד בה לאורך זמן".

ח"כ מיכל וולדיגר סיכמה: "אחרי תקופה ארוכה של עבודה מאומצת העברנו תיקון מוסרי והיסטורי. העברנו חוק שתואם למדינת ישראל 2026 ומשנה סעיפים שנחקקו מימי בן גוריון ודרשו תיקונים קריטיים. החוק הזה מייצג את הלב הפועם של החברה הישראלית ותיקון החוק הזה פורע במעט את החוב העמוק שלנו למי ששילמו את המחיר היקר מכל, מחיר השכול. אני מודה לשר האוצר על הרחבת המענים ברגישות ובגמישות, לשר הביטחון על שיתוף הפעולה, לצוותי המשרדים ולצוות הועדה המסור על העבודה הקשה לאורך החודשים האחרונים. יחד נמשיך לתקן ולדאוג לרווחתם של כל אזרחי ישראל".