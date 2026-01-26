רס"ן ד', מ"פ ביחידת יהל"ם שלקח חלק במבצע לאיתור והשבת גופתו של החלל החטוף האחרון בעזה, רן גואילי הי"ד, סיפר לערוץ 7 על ההכנות לפעולה ועל הרגעים המרגשים שבהם התבהר כי הגופה אכן זוהתה בהצלחה.

"גם בהכנות למבצע וגם במבצעים קודמים הבנו את המשמעות וגודל השעה שהיינו חלק ממנה - גם למשפחת גואילי - וגם לכל עם ישראל", מציין ד'.

הוא מספר כי "היה חלון זמן קצר יחסית לפעולה. חיכינו להנחיות דרג מדיני והתחלנו במבצע. כשהתחלנו לעבוד זה היה אינטנסיבי וברצף עד שאומת שמדובר ברני עצמו".

ד' מסביר על פעילות יהל"ם במבצע ההשבה. "אנחנו פלגת סילוק פצצות. התפקיד שלנו היה לוודא שכל השטח מנוטרל ממשהו שמסכן את הכוחות וכמובן זיכינו את כל הגופות עצמן - כלומר וידאנו שאף גופה לא ממולכדת ולא מסכנת את הכוח שבה לזהות את הגופה".

המבצע התנהל תחת אילוצים כבדים. חלון הזמנים המבצעי, שהוכתב על ידי הדרג המדיני והמצב בשטח, היה קצר במיוחד, מה שחייב עבודה אינטנסיבית מסביב לשעון. "זה אירוע לא פשוט. זיכינו מאות גופות שהוציאו מהאדמה ברצף - עם מראות וריחות לא פשוטים. בסוף אנחנו מנסים לנטרל את הרגש ולהפעיל את המוח. החבר'ה שלנו מוכשרים ומוכנים לכך ולכן כשהגענו לאירוע היינו מאוד ממוקדים".

העבודה המאומצת התנקזה לרגע אחד מרגש - בו זוהה בודאות כי מדובר ברן גואילי הי"ד. "יחידת יהל"ם לאורך כל המלחמה עבדה והשתתפה בכל המבצעים להשבת חטופים - חיים וחללים. להיות חלק מכל המאמצים היה משהו עצום וידענו מה זה יעשה לעם ישראל. היתה התרגשות גדולה אחרי שקיבלנו את הבשורה - כזו שקשה מאוד לתאר במלים".