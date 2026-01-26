פרשן חדשות 12, עמית סגל, מזהיר כי אם ישראל לא תשנה באופן מהותי את התנהלותה בסוגיית הטיפול בחטופים - היא צפויה להיתקל בניסיונות חטיפה נוספים ובמחיר כבד יותר לשחרור חטופים עתידיים.

"החטוף הבא מסתובב עכשיו בינינו. הוא שמח הערב ששחררו את רן גואילי. החטופה הבאה אולי רואה את הסרטון הזה. אימא של התאומים החטופים הבאים אולי מכינה ארוחת ערב ולא יודעת איזה גורל מצפה לה", פתח סגל.

הוא ציין כי "כי אחרי השמחה, הכאב, הדמעות וההתרגשות צריך להכיר באמת המרה: השנתיים ורבע מאז השבעה באוקטובר הפכו את הדם היהודי לזול ואת המחיר של חטוף ליקר מאוד".

"במהלך המלחמה היו ויכוחים עזים - היו מי שאמרו 'אל תקבעו תקדים על הגב של 251 החטופים. קודם נחזיר אותם ואז נקבע את הכללים. אחרי ששחררנו מאות רוצחים ועשינו הפסקות אש צריך להכיר בעובדה שהחטיפה הבאה תדרוש מחיר יקר יותר אלא אם נעצור את זה כאן ועכשיו ונקבע את הכללים", הוסיף.

לדבריו "יש דוח מוכן שאומר שלא משחררים יותר ממספר חד ספרתי של מחבלים. כך יפחת משמעותית התמריץ לחטוף ישראלים. רגע לפני שזה הופך להיות עניין של ביבי או לא ביבי, של ימין ושמאל, והפגנות בקפלן ופורום גבורה ותקווה - הגיע הזמן לעצור את זה. חקיקה עכשיו".