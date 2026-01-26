29 משחקים, 4,293 ימים ו-12 שנים, זה מה שעבר מאז הפעם האחרונה בה הפועל תל אביב ניצחה את היריבה העירונית מכבי ת"א במשחק דרבי, בכל המסגרות.

היה זה ב-26 לאפריל 2014, כשהפועל ת"א ניצחה בתוצאה 1:3. היו אלו ימים בהם שמעון פרס ז"ל היה נשיא המדינה, אהוד אולמרט נידון לשש שנות מאסר ונבחרת ברזיל האגדית הובסה בתוצאה 7:1 בחצי גמר המונדיאל על ידי גרמניה בבית.

מאז הרבה עבר גם על שני המועדונים הללו.

בעוד מכבי ת"א זכתה באליפויות, שיחקה במפעלים היוקרתיים ביותר באירופה והגיעה לשלל הישגים ותארים, הפועל ת"א ירדה ליגה יותר מפעם אחת ובעיקר אכזבה שוב ושוב את אוהדיה הרבים במשחקי דרבי אבל לא רק. הערב (שני) זה נגמר.

אחרי שפספסו רק במעט ניצחון היסטורי בשלב שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל, כשהפסידו בתום דרמה גדולה ובדו-קרב פנדלים, הערב הפועל עשתה זאת עם דרמה גדולה וכדורגל קטן.

מכבי שנוחלת העונה אכזבות רבות, כישלונות והשפלות תחת אימונו של לאזטיץ' הסרבי, בליגה ובאירופה, הובילה עם 0:1 קטן אותו כבש דור פרץ בדקה ה-32 ונדמה היה כי זו שוב תנצח משחק דרבי למרות יכולת חלשה.

או אז הגיעה תוספת הזמן של המשחק ופתאום הפועל, שלא ניצחה דרבי תל אביבי כאורחת מאז 2011, וניצחה בחוץ רק פעם אחת העונה כשהיא מדורגת כקבוצת החוץ השניה הכי גרועה העונה בליגה, נזכרה לשחק.

אחרי שהבקיעה שערים דרמטיים שהנחילו הפסדים לבית"ר ירושלים והפועל באר שבע, הפעם הפועל עשתה זאת על לא אחרת מאשר היריבה העירונית המאיימת מכולן - מכבי ת"א.

שער שיוויון של עומרי אלטמן בדקה ה-92 הפיח חיים ותקווה בקרב אוהדי הפועל וכעבור 3 דקות זה קרה - המהפך המיוחל כשצ'יקו כבש את השער שעשה היסטוריה - הפועל מנצחת משחק דרבי לראשונה מאז 2014. ואם כל זה לא מספיק, הפועל נצמדת למכבי ת"א שמתרחקת משמירה על תואר האליפות, בטבלת ליגת העל בכדורגל.

האם הפעם זה יספיק לראשי מכבי בכדי לפטר את המאמן הכושל לאזטיץ' שסופר כבר הפסד שלישי ברציפות?