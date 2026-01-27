ניתוח של שירות התעסוקה מעלה כי שיעור דורשי העבודה בקריית שמונה כיום גבוה מזה שנרשם לפני המלחמה, ומעיד על קושי ממשי בחזרה לשגרה בעיר.

לפי הנתונים, המגמה בקריית שמונה חריגה ביחס ליתר יישובי הצפון הסמוכים לגבול, שבהם נרשמה התאוששות תעסוקתית משמעותית יותר.

במקביל מצביע המסמך על פערים משמעותיים בין תושבי הצפון למרכז הארץ, במיוחד בתחום הכישורים הדיגיטליים והיכולת להתמודד עם אתגרי הבינה המלאכותית. הנתונים מצביעים על כך שביישובי הצפון ישנו חוסר חשיפה לבינה מלאכותית, מה שמקשה על תושבי הצפון להסתגל לשוק העבודה המשתנה, שמבוסס יותר ויותר על טכנולוגיות חדשות.

הפערים הללו נראים גם בתחום העבודה מרחוק. למרות שמגמת העבודה מרחוק יכולה לגשר על פערים גיאוגרפיים, תושבי הצפון עדיין סובלים ממיומנויות נמוכות יותר בתחום, שמקשות עליהם להשתלב במשרות המיועדות לעבודה מרחוק.

עו"ד עינבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה, ציינה כי "הנתונים חושפים פערי מיומנויות עמוקים בין המרכז לפריפריה, ובייחוד בצפון, אשר מחייבים מענה ממשלתי דחוף וממוקד".