מגישת "מבט" בערוץ הראשון לשעבר, דליה מזור, טענה בראיון לערוץ הכנסת כי השידור הציבורי רווי בשדרני ימין באופן שהפר את "האיזון" שהיה נהוג לטענתה בעבר.

"מה שקרה בשירות הציבורי, זה שהוא נפתח למגוון של דעות שלא היו בו בעבר. זאת אומרת, קלמן ליבסקינד, אנחנו יודעים מאיפה הוא בא והוא לא מסתיר את דעותיו. אז יש לך מצד אחד אותו ויש לך מהצד השני את אריה גולן. עכשיו, מה שהם עושים כל הזמן, זה מה שנקרא 'האיזון הקדוש'. אני חושבת, זו כבר דעתי האישית, זה לא קשור בכלל לשידור הציבורי, שהאיזון הקדוש, הופר לכיוון אחד באופן דרמטי", טענה מזור.

היא טענה כי המצב כה קשה עד ששדרנים המזוהים עם השמאל חשים שלא בנוח. "הכיוון הוא דרמטי ימינה. אני לא זוכרת כל כך הרבה אנשים מהכיוון הזה בתוך השידור הציבורי. אני רואה את זה בריבוי השדרנים הימניים, ימניים מימין ועד ימין קיצוני. אני פשוט רואה, אני מקשיבה ורואה. בתחושה שלי זה זרם ימינה בצורה חד משמעית בוטה. אני אפילו מרגישה ששדרנים שמאלנים צריכים כל הזמן להגן על העמדות שלהם ולהגן שהם בכלל שם, כי זה לגמרי במקום אחר היום".