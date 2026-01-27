האסיפה הלאומית בצרפת אישרה את הסעיף המרכזי בחוק המגביל את גישת בני נוער מתחת לגיל 15 לרשתות חברתיות.

בכך, צרפת מצטרפת לאוסטרליה כמדינה השנייה בעולם, והראשונה באירופה, שמטילה מגבלה משמעותית כזו, מתוך מטרה להילחם בהשפעות של הרשתות החברתיות על בריאות הנפש של צעירים.

הצעת החוק הובלה על ידי חברת הפרלמנט לור מילר, וזכתה לתמיכה חוצת מפלגות, כולל מהקואליציה של הנשיא עמנואל מקרון ומהמפלגות השונות בימין.

הצעד נובע ממחקרים שמצביעים על קשר ישיר בין השימוש ברשתות החברתיות לבין עלייה בשיעורי החרדה והדיכאון בקרב ילדים ונוער.

למרות שהחוק עבר את האסיפה הלאומית, הוא טרם נכנס לתוקף, ודורש עדיין את אישור הסנאט. עם זאת, הנשיא מקרון, הודיע כי יפעיל הליך חקיקה מואץ כדי לוודא שהחוק ייכנס לתוקף כבר בתחילת שנת הלימודים הבאה.