הצלמת נויה ציון גילתה כי תמונה שלה הופצה ברחבי העולם, כולל במדינת ישראל, כהרוגה במהלך המחאות באיראן.

התמונות הופצו על ידי צוות בדיקת עובדות מטעם האו"ם שציין כי התקבלו דיווחים על ארבעה יהודים-איראנים שנהרגו במחאות במדינה ואף צירף תמונות. ציון הופתעה לראות את עצמה בטלוויזיה כמי שכביכול אינה בין החיים.

בראיון לקשת 12 היא סיפרה על הרגע בו גילתה על הטעות החריגה. "לא חשבתי שזה יקרה לי בחיים, אני לא מתה. מה קורה? אני בבית שלי".

היא הוסיפה "נבהלתי ברמות, זה היה הזוי. אני לא צריכה לספר מה זה לראות את עצמכם בתמונות כאלה, זה היה מלחיץ מאוד. קיבלתי טלפונים מהמשפחה שלי ומכל מיני אנשים. קרובת משפחה לא התקשרה להורים כי לא רצתה להאמין שזה אמיתי".

"חשוב לי להגיד לכל מי שנתקל בסיפור הזה שכצרכנים ועיתונאים צריך לשים לב איזה תוכן אנחנו צורכים", סיכמה.