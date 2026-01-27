מאות לוחמי מג"ב משתתפים במבצע שהחל אתמול (שני) בכפר עקב שבצפון ירושלים במטרה המרכזית של המבצע היא לחזק את המשילות בגזרת קו התפר, להתמודד עם הבנייה הבלתי חוקית בסמוך לגדר ההפרדה ולחזק את תחושת הביטחון באזור.

הכוחות, שכוללים לוחמי מג"ב, צה"ל, גורמי עיריית ירושלים ויחידות נוספות, פתחו במבצע בהנחת מכשול הנדסי באזור, תוך הריסת מבנים ותשתיות שנבנו בניגוד לחוק.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, ציין כי המהלך הוא חלק מהמאבק המתמשך לחיזוק הריבונות והמשילות בעוטף ירושלים ובכפרים הסמוכים לגדר.

מפקד מג"ב עוטף ירושלים, תת-ניצב עירן לוי, הדגיש את הנחישות בהסרת תשתיות בלתי חוקיות באזור, אשר מהוות איום בטחוני ישיר על תושבי האזור ועל כוחות הביטחון. "הפעולות לא יעצרו עד שהסכנה תוסר לחלוטין", אמר.