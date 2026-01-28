ביום ראשון הקרוב, י"ד בשבט (1/2/26), ייערך במרכז 'התורה והארץ' בניצן הכנס השנתי למצוות התלויות בארץ, שיעסוק השנה באחד הנושאים המרתקים ביותר: חקלאות עתידית.

הכנס יפגיש בין עולם החקלאות והטכנולוגיה לבין עולם ההלכה, וצפויים להשתתף בו רבנים, חוקרים ואישי ציבור, ביניהם הראשון לציון הרב דוד יוסף שליט"א, שר החקלאות אבי דיכטר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

מה בתוכנית?

אתגרים הלכתיים בחקלאות מודרנית ושימוש ברחפנים ורובוטים, עתיד החקלאות הישראלית, מיתוג תוצרת הארץ ויוקר המחיה, ועוד.

הכנס יעסוק גם בהתמודדות ההלכתית של החוות החקלאיות, והצעת דרכי פתרון חדשניות עבורם.

היום ייחתם בערב חגיגי, בשעה 19:00 עם סדר ט"ו בשבט וסעודה בשרית בהובלת הרב יעקב אריאל, נשיא המכון.

היכן? מרכז התורה והארץ, ניצן.

עלות? הכניסה לכנס בחינם (בהרשמה מראש).

סדר ט"ו בשבט, כרוך בתשלום.

הלכה, טכנולוגיה וחקלאות נפגשים בכנס מרתק שלא תרצו לפספס - הרשמה חינם!

החיבור בין תורה לארץ לא נעצר בבית המדרש בשדה או בכנס, הוא ממשיך אל הדור הבא:

מתוך תפיסתו העמוקה של הרב יעקב אריאל שזיכרון נבנה דרך חוויה, נולד ספר הקומיקס החדש: "עוזי כמעט סוכן".

מספר הרב אביעד מושקוביץ, "לפני כמה שנים, שאלתי את מו"ר הרב יעקב אריאל - אנחנו לומדים הרבה בישיבה, אבל איך נזכור הכל?

הרב ענה לי תשובה פשוטה: "הראש זוכר מעשה שהיה". והוסיף: " וגם כשאתה מלמד תלמידים - תלמד דרך מעשה שהיה". שנים הלכתי עם זה בראש".

בספר "עוזי כמעט סוכן", ניגשנו למשימה חדשנית, שבהתחלה נראתה כמעט בלתי אפשרית: ליצור ספר שמלמד ילדים הלכות, דרך סיפור עלילתי ומעניין, עם איורים ברמה הכי גבוהה שנעזרים בבינה מלאכותית החדשה ביותר. למרות הזמן הצפוף, לא ויתרנו על הנקודה הכי חשובה בעינינו, כפי שהדריך אותנו הרה"ג הרב יעקב אריאל: שהילדים יפגשו את ההלכה בצורה הכי אותנטית וחיה שלה, דרך סיפור מהחיים!

צילום: מרכז התורה והארץ

רוצים שהילדים ילמדו הלכה וייהנו בכל דף? הכירו את הקומיקס "עוזי כמעט סוכן" - הלכה עם עלילה!

כשמדרשת התורה והארץ פנתה אלינו, סטודיו "נאמן למקור", בבקשה להוציא סדרה על מצוות התלויות לארץ בהקשר של החגים, הדבר התאים לנו כמו כפפה ליד - חיבור המצוות אל הארץ, המגיע בכלי שמחבר את עולם ההלכה עם הדמיון והרגש, ונותן לו חיים!

שיתוף הפעולה הפורה בינינו מניב ברכה ב"ה, ובקרוב תפגשו עוד כמה תוצרים.

סדר ט"ו בשבט עם הרב יעקב אריאל, שרי ממשלה ומומחים - הזדמנות של פעם בשנה!