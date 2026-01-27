אלי שרעבי מבקש: "אל תסגרו את גלי צה"ל" באדיבות המצלם

שורד השבי אלי שרעבי, משרתים ונציגי משפחות שכולות פרסמו הבוקר (שלישי) קריאה משותפת נגד סגירת גלי צה"ל לקראת הדיון בבג"ץ בנושא שצפוי להתקיים מחר.

בסרטון, שהופק ונערך בידי בוגרי גלי צה"ל, המשתתפים מעבירים יחד את המסר הבא: "גלי צה"ל היא חלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי. היא חלק מהסיפור שלנו. גלי צה"ל הוכיחה שהיא באמת בית לחיילים. היא נותנת במה יומיומית לפצועי צה"ל, יותר מכל כלי תקשורת אחר, והיא מחבקת את המשפחות השכולות, כולל מיזמי הנצחה שאין בשום מקום אחר. שורדי שבי סיפרו ששמעו את שידורי גלי צה"ל במנהרות, וזה נתן להם כוח ותקווה. גלי צה"ל היא לא מה שסיפרו לכם. אל תסגרו את גלי צה"ל".

לצד שרעבי לוקחים בו חלק פצוע צה"ל סמל עוז אוקמפו, שנפצע קשה מאוד במלחמה ברצועת עזה; סרן במיל' יובל איזק, ששירתה 565 ימים במילואים במהלך המלחמה; אשירה גרינברג, אלמנתו של סא"ל תומר גרינברג ז"ל שנפל במלחמה וצביקה גרינגליק, אביו של סרן שאולי גרינגליק ז"ל שנפל במלחמה.