ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מתכנסת היום לדיון נוסף בהצעת חוק הגיוס כשהמפלגות החרדיות עומדות בפני דילמה האם לקדם את החקיקה חרף הסתייגויות היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד מירי פרנקל-שור.

העיתון החרדי 'המבשר' דיווח הבוקר על חלק מהדרישות המשפטיות הדורשות להחמיר את נוסח החוק ולהקשיח את מעמד בחורי הישיבות מול צה"ל.

בין הדרישות שעולות: הפיכת החוק להוראת שעה ולא לחוק קבע. המפלגות החרדיות חוששות שכאשר תסתיים תקופת הוראת השעה יחודשו ניסיונות אכיפת הגיוס בצורה אגרסיבית יותר.

דרישה נוספת מבקשת להוסיף סנקציות שיכנסו לתוקף מיד במקום הדרגתיות, להחיל עונשים כבר בשנים הראשונות של החוק, ולהחמיר את מנגנון הפיקוח מעבר למה שכבר קיים בהצעה הנוכחית.

הייעוץ המשפטי דורש גם את ביטול הוועדה המייעצת. ההצעה המקורית כללה מתן סמכות לשינוי יעדים - במידה וצה"ל לא יעמוד בהתחייבויותיו בהקמת מסגרות מתאימות.