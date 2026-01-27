כשבאמתחתו זכיה באליפות המדינה בכדורגל, זכיה בגביע הטוטו ובתואר אלוף האלופים, פוטר הבוקר (שלישי) ז'ארקו לאזטיץ' מאימונה של האלופה היוצאת מכבי תל אביב.

הפרידה מהמאמן הסרבי הייתה אמורה לקרות כבר מזמן, כשזה ספג העונה השפלות בזו אחר זו והוביל את האלופה מת"א לרצף של כישלונות, החל מהתבוסה הבייתית המשפילה לבית"ר ירושלים בתוצאה 6:2, דרך התבוסות בליגה האירופית ועד לתבוסה בידיי מכבי חיפה במחזור שעבר בתוצאה 1:4.

ולמרות הכל, מה שגרם לפיטורים של המאמן הסרבי היה דווקא משחק הדרבי התל אביבי אמש, כאשר שני שערים מאוחרים בתוספת הזמן של הפועל ת"א, הכניעו לראשונה מזה 12 וחצי שנים את מכבי ת"א והנחילו לה הפסד ראשון בדרבי התל אביבי אחרי 29 משחקים ללא הפסד מול היריבה העירונית האדומה, בכל המסגרות.

לאזטיץ' שבעצמו ביקש להתפטר מתפקידו לאחר התבוסה הבייתית המשפילה לבית"ר ירושלים ולליון הצרפתית במסגרת הליגה האירופית, לאחר שאוהדים ירו זיקוק תאורה לעבר ביתו ואיימו לפגוע בו ובמשפחתו, השתכנע להישאר והנהלת מכבי נתנה לו את הגב בכדי לנסות ולהוביל את האלופה לזכיה שלישית ברציפות בתואר האליפות.

היום גם ההנהלה מבינה כי אבדו הסיכויים לשמור על התואר בו זכו בשנתיים האחרונות, לאחר עוד הפסד ליגה שמרחיק אותם ממאבק האליפות, כשזו נמצאת במקום השלישי בטבלת ליגת העל בכדורגל אמנם אך במרחק של 10 נקודות מהמוליכה בית"ר ירושלים ו-9 נקודות מהפועל באר שבע.

אם זה לא מספיק, מכבי רחוקה מרחק נקודה אחת בלבד מהיריבה העירונית שניצחה אותה אתמול, הפועל תל אביב.

הבעלים של המועדון, מיטש גולדהאר הקנדי אמר בהודעתו: "שוחחתי עם ז'ארקו והודעתי לו על החלטתי. אני רוצה להודות לז'ארקו על תרומתו למועדון במהלך כהונתו, כולל הובלת המועדון לזכייה באליפות ה-26 שלו".