ח"כ מאיר פרוש מיהדות התורה הגיש שאילתה ישירה לשר הביטחון ישראל כץ, בה הוא דורש תשובות על תנאי מעצרם של בני ישיבות ואברכי כוללים בכלא הצבאי.

השאילתה מגיעה על רקע גל מעצרים של לומדי תורה שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל.

"בעקבות אי הסדרת מעמד בני הישיבות וההנחיות הדרקוניות של מערכת המשפט, החלה באחרונה תופעה חמורה של עצירת לומדי תורה, בני ישיבות ואברכי כוללים, ומעצרם למשך תקופות של מספר שבועות", כתב פרוש. הוא הדגיש שאין מדובר באירועים בודדים אלא במציאות מתמשכת.

פרוש מחדד את הביקורת: "עצם המעצרים של לומדי תורה מהווה תופעה בלתי נתפסת במדינה בשלטון של יהודים, ומן הראוי שלא היו מתרחשות כלל וכלל". עם זאת, לאחר שביקר בעצמו חלק מהעצורים בכלא הצבאי ושמע תלונות נוספות מעצורים ששוחררו, הוא החליט להציף את הסוגיות הדחופות הנוגעות לתנאי המעצר.

בשאילתה פרוש מציג שורה של שאלות ישירות למערכת הביטחון. בין השאלות: מדוע הצבא אינו משבץ יחד את כל העצורים בעלי אורח חיים חרדי? מדוע לא מוקם אגף דתי ייעודי בדומה לבתי הכלא האזרחיים, שבו יהיו שיעורי תנ"ך, מדרש, הלכה ומוסר? האם קיימים נהלים ברורים למניעת פגיעה באורח חייו של העצור החרדי, או שהדברים נתונים לשיקול דעת מקומי?

פרוש שואל גם על נהלי הכשרות: האם העצורים מקבלים שלוש ארוחות תקינות ביום? האם מוגשת להם סעודת שבת? האם קיימת אפשרות לקבל ארוחה חמה מאוכל מהדרין במהלך היום?

שאלה נוספת נוגעת לאפשרות להמשיך בלימוד תורה גם במעצר. פרוש תוהה מדוע הצבא אינו מאפשר לעצורים המעוניינים לשהות בבית הכנסת שבבית המעצר לאורך היום ולשקוד על לימודם, כפי שנעשה במתקני כליאה אזרחיים. לצד זאת הוא מבקש לקבל את נוהלי ביקור חברי הכנסת בכלא הצבאי, ומביע תמיהה מדוע אישור ביקור אורך לעיתים כשבוע ימים, וכן מדוע לא מתאפשר מפגש של עצור עם עורך דין לפני העמדתו למשפט משמעתי.

השאילתה מגיעה לאחר ביקוריו של פרוש בכלא הצבאי בתקופה האחרונה, שיחות עם עצורים ששוחררו, וקשר מתמיד עם עסקנים המלווים את הנושא.

בשבוע שעבר, אחרי ביקור נוסף בכלא, אמר: "פגשתי כמה בחורים שעצורים על עוון לימוד תורה. מצאתי אותם נחושים, מאמינים בחשיבות הישיבה ולימוד התורה. כמובן - לא נוח להם, והמצב קשה מאוד".

פרוש הוסיף: "כואב הלב לראות את המצב הזה. צריך להשתדל לבוא לכאן יותר, גם אם אינני יכול תמיד בשל העיסוק בדיונים בוועדת חוץ ובטחון. שיתפתי אותם בנעשה בדיונים, ואנחנו בתפילה שהקב"ה יושיע אותנו מהצרה הזו".