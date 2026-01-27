שישה ימים לפני תום כהונתו, פועל מושל ניו ג'רזי פיל מרפי להעברת השליטה על מערכת החינוך הציבורית בלייקווד לידי המדינה.

לטענת המושל, מדובר בצעד הכרחי נוכח מצוקה כלכלית חמורה וכשלי ניהול מתמשכים של המערכת המקומית.

בלייקווד לומדים כ-5,000 תלמידים בלבד בבתי הספר הציבוריים, לעומת יותר מ-50 אלף תלמידים במוסדות חינוך פרטיים חרדיים. מדובר באחוז יוצא דופן במונחים אמריקניים - פחות מ-16 אחוזים מהילדים מתחנכים במסגרות ציבוריות.

מאז 2014 העניקה המדינה לעיירה הלוואות מצטברות בגובה כ-220 מיליון דולר. החוב הנוכחי עומד על כ-173 מיליון דולר, ולדברי הממשל - המחוז נכשל בהעמדת מערכת חינוך ראויה, כפי שנדרש על פי חוקת המדינה.

המושל מרפי ציין כי רק בשנה החולפת הוזרמו ללייקווד 65 מיליון דולר נוספים לצורך תשלום משכורות, אך המצב נותר חמור. הוא הוסיף כי סכומים גבוהים מהתקציב מוקצים להסעות תלמידי בתי הספר הפרטיים, בעוד שבמערכת הציבורית קיימים מחסור במשאבים, כיתות צפופות והישגים נמוכים.

חלק מנציגי הציבור המקומיים, בהם חברי האסיפה אבי שנאל, הסנאטור זינגר וראש העיר ריי קאולס, הביעו תמיכה זהירה במהלך, בתקווה שיוביל לייצוב המערכת הציבורית.

עם זאת, בקרב עסקנים וגורמי חינוך חרדיים נשמע חשש כבד מהשלכות העומק של המהלך. אחד מהם אמר, "אנחנו מכירים את זה היטב. בהתחלה זה תמיד מתחיל בתקציבים, בגירעון ובטענות לניהול. אבל אחר כך מגיעות הדרישות, הפיקוח, ולבסוף - ההתערבות בתכני הלימוד. כך זה קרה בבריטניה, וכך אנו רואים ניצנים גם בניו יורק. החשש הוא שהחינוך התורני יהפוך מטרה עקיפה".

לטענת גורמים בקהילה, המהלך נתפס לא רק כצעד מנהלתי, אלא כתקדים שעלול להשליך על עתיד החינוך החרדי כולו בארצות הברית.