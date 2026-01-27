החל משעות הבוקר, נמדדים ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים באזור מרכז הארץ ובנגב, המעידים על זיהום אוויר גבוה, שמקורו בהסעת אבק מצפון אפריקה.

ההערכה היא שבשעות הקרובות כי ריכוזים גבוהים של זיהום אוויר ימדדו גם בצפון הארץ.

הזיהום נגרם כתוצאה מרוחות דרום-מערביות שמביאות עימן את האבק ממדינות צפון אפריקה לאזורנו. תחזית עדכנית מצביעה על זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בכל אזורי הארץ ביום רביעי (28.1).

המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם משרד הבריאות, ממליץ לאוכלוסיות רגישות, כמו חולי לב וכלי דם, חולי ריאות, קשישים, נשים בהיריון וילדים, להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. לאוכלוסייה הכללית מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ.

הזיהום צפוי לחלוף מחר כשיחלו הגשמים בצפון ובמרכז.