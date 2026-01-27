בית משפט השלום באשקלון התיר לפרסם כי בימים אלה מתנהלת חקירה רחבת היקף בנוגע להברחות סחורות מישראל לעזה - בה מעורבים, לכאורה, ישראלים.

על פי החשד, מדובר בהברחות סחורות ששימושן יכול לכלול רכיבי טרור, דבר אשר מעורר דאגה גדולה במערכת הביטחון.

לפי המידע שהגיע לידי מערכת הביטחון, בשנה האחרונה הוברחו אלפי פריטים שונים לעזה, חלקם יכולים לשמש למטרות אזרחיות, אך יש בהם גם פריטים דו שימושיים שיכולים לסייע לטרור.

הרב יוסף זיני, אביו של ראש השב"כ דוד זיני, פרסם אתמול הודעה חריגה בעקבות רמיזות וגל שמועות בנוגע לפרשה.

"אין לנו ספק כלשהו שהכול שקר גס", כתב הרב זיני, והוסיף: "אפילו יביאו סרטון, ותמונות המוכיחות כביכול, אין שום ספק שהכול פוברק, על מנת להזיק ל'חשוד' ולמשפחתו. כל מי שיאמין לסיפור הזה הוא בגדר עוזר לשפיכות דם צדיקים!".