הג'יהאד האסלאמי שיגר ביודעין רקטות פגומות שהרגו מאות פלסטינים במהלך מלחמת "חרבות ברזל" בעזה, כך נחשף בכאן רשת ב'.

המסמך שהתגלה במהלך המלחמה ברצועה הראה כי ההנהגה של חמאס הייתה מודעת לכך שהרקטות של הג'יהאד האסלאמי גרמו לנזק רב ושפגעו באזרחים עזתיים.

המסמך, שהוא סיכום פגישה שהתקיימה בביירות בין בכיר בחמאס בשם "אחמד" לבין אכרם עג'ורי, ראש הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי, מראה את הזעםשל חמאס על הרקטות שהיו לא מדויקות וגרמו לפגיעות חמורות בשטח.

עג'ורי לא היסס להודות בכך כי הם מודעים לכך שיש בעיות טכניות ברקטות והסביר כי מדובר במחיר מלחמה. "גם אם ייהרגו אלף איש מאש ידידותית - זה מחיר המלחמה", אמר.

המסמך חושף את האמת המרה: לא רק חמאס, אלא גם הג'יהאד האסלאמי ידעו היטב שהרקטות לא היו מדויקות וגרמו לפגיעות הרג במשפחות פלסטיניות.

לפי הדיווחים, לאחר פגיעת הרקטה בחצר בית החולים אל-אהלי בעזה, חמאס האשים את ישראל בטבח, אך תיעוד מצה"ל הוכיח כי הרקטה ששוגרה על ידי הג'יהאד האסלאמי נופלה בדיוק באותו מקום, מה שחשף את המציאות.