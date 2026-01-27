שלושה חשודים מקומיים נעצרו על ידי שירותי הביטחון בבאקו שבאזרבייג'ן בחשד שתכננו פיגוע נגד שגרירות ישראל על רקע מה שהוגדר "עוינות דתית".

בהודעה רשמית של שירותי הביטחון נכתב כי שלושה אזרחים בשנת ה-20 לחייהם נעצרו בחשד לפעילות טרור עבור שלוחת דאעש באפגניסטן. המעצר בוצע במהלך סיור שקיימו השלושה באזור בו תוכנן הפיגוע.

מחקירת האירוע עולה כי השלושה חברו לדאעש, השיגו נשק ואמצעי לחימה, ותכננו לבצע מתקפה נגד שגרירות של מדינה זרה בעיר.

לפי הרשויות, השלושה פעלו מתוך מניע של "עוינות דתית", ובקרוב יוגשו נגדם כתבי אישום בעבירות טרור ושימוש בנשק.

אזרבייג'אן מקיימת יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל ושר החוץ גדעון סער ביקר אתמול בבירה באקו. מעצר המחבלים בוצע עוד לפני שנחת במדינה.