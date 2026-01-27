פרופסור סיגל סדצקי תחליף את ראש שירותי בריאות הציבור היוצאת ד"ר שרון אלרעי פרייס ותכהן כממלאת מקום עד לסיום המכרז. כך הודיע הבוקר (שלישי) משרד הבריאות.

פרופ' סדצקי כיהנה בתפקיד לפני ד"ר אלרעי פרייס, עם תחילת מגיפת הקורונה, והובילה את המאבק בהתפשטות הנגיף בחודשים הראשונים. ביולי 2020 היא התפטרה מתפקידה.

מאז התפטרותה היא שימשה כסמנכ"לית אפידמיולוגיה בסטארט-אפ הישראלי Briya (בריאה), חברה שמתמחה בהנגשת מידע רפואי לצורכי מחקר.

עדיין לא ברור מה הוביל להודעה הפתאומית על הפרישה. במכתבה להנהלת משרד הבריאות ולאנשי החטיבה שניהלה כתבה: "למרות מחירים אישיים וביקורת לא פשוטה, המשכתי לדבוק בדרך האמת המקצועית - מתוך אחריות עמוקה לבריאות הציבור בישראל. האמונה בכוח המשותף שלנו ובמערכת הבריאות ליוותה אותי בכל צעד".

לדבריה, "לאחר מחשבה עמוקה, ולאחר סיום שנה ואישורי תקציב משמעותיים עבור רפואה מונעת, החלטתי שזהו הזמן הנכון עבורי להעביר את המקל. אמשיך לפעול למען הרפואה בישראל, בריאות הציבור והערכים המקצועיים שעליהם גדלנו יחד".

"נדרש שוויון אמיתי בבריאות - בין מרכז לפריפריה, בין אוכלוסיות ובין קבוצות חברתיות. עלינו לפעול בנחישות למיגור מחלות ההשמנה והעישון, לקדם בריאות מונעת, ולחולל שינוי מהותי בהתמודדות שלנו עם שינוי אקלים. מעל הכול - עלינו להמשיך לחזק את עולם המדע, את האמת המדעית, ואת קבלת ההחלטות המבוססת ידע".