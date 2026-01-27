חיים יעקובי, חברו של סמל עמית גואטה הי"ד, לוחם ביחידת מגלן של עוצבת הקומנדו שנפל בקרב בעוטף עזה, יצר מחרוזת מוזיקלית מרגשת הכוללת שירים שנוגנו בחתונתו חודשים לפני שנפל.

יעקובי מספר כי קיבל את הבשורה מתוך בונקר עמוק בגבול הצפון. שלושה חודשים קודם לכן ליווה את עמית בחתונתו עם גל, שם נוגנו שני ניגונים שאהב במיוחד: "יראה אל עבדיך" ו-ממקומך. כעת, אותם ניגונים הפכו ללב לבה של יצירה מוזיקלית חדשה - "ועל הכל" - המוקדשת לעילוי נשמתו.

"עמית ואני היינו חברי נפש כבר מגיל קטן", כתב יעקובי. "מהליכות מהישיבה ועד שיחות בשבתות בצהריים. החברות הזו נגדעה ברגע אחד, והפכה למחרוזת הזו - שמבטאת את כאבי הצמיחה שלי ושל העם כולו במהלך המלחמה".

המחרוזת נפתחת בלחן רוז'ין, המיוחס לרבי ישראל מרוז'ין, לאחר מכן נשמע "יראה אל עבדיך", בנוסח חסידות באיאן, כסמל לתחילת תהליך הקבורה והאבל. יעקובי בחר לצלם סצנות המתמקדות בבית המקדש, ולהציג באמצעותן את תחושת ההסתר פנים והכאב הלאומי, שעתידים להתהפך לאור ולגאולה.

בהמשך מגיע "ממקומך", ניגונו של ר' בן ציון שנקר, המייצר תפילה עזה וציפייה לשוב השכינה. לבסוף, בקטע השיא, מולבש לחן ויז'ניץ מימי התשובה על המילים "ועל הכל". "איך נודה על נס כזה נורא?", שואל יעקובי. "נודה ברצינות ובכובד ראש. אין זו שמחה ליצנית, אלא עמוקה ושלמה".

העיבוד המוזיקלי בוצע על ידי חיים יעקובי ומשה לוי, שגם הפיק מוזיקלית, מיקסס וביצע את המאסטרינג. יעקובי עצמו מבצע את השירה לצד הזמר אריאל כהן, שגם ניגן בקלרינט. משה לוי אחראי לנגינת הגיטרה, הקלידים והתכנותים, ושלושתם השתתפו בקולות הרקע.

"גם אותו רע שהיה בהתחלה", מסכם יעקובי, "הוא חלק ממהלך גדול הרבה יותר. שסופו, גאולה שלמה".