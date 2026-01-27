בן גביר: משפט נתניהו הזוי, טראמפ צריך להתערב צילום: דוברות

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע היום (שלישי) לדיון במשפטו של ראש הממשלה ותקף את ההתנהלות כלפי נתניהו.

"אני רוצה להגיד לגבי הפארסה הזאת שנקראת משפט נתניהו משהו אחד וברור: אני חושב שזה הזוי שראש הממשלה צריך להתמודד בלילות עם ישיבות ואני יושב שם איתו ואז כשאני אומר לו 'הולכים הביתה' - הוא אומר לי 'לא, אני הולך להתכונן למשפט'. זה הזוי, זה לא נורמלי", אמר בן גביר.

הוא הוסיף "אני מקווה שהנשיא טראמפ ישים סוף לפארסה הזאת, הנשיא טראמפ צריך להתערב ולשים סוף להתעללות הזאת בראש הממשלה".

השר התייחס גם להשבתו של החלל האחרון רן גואילי הי"ד מעזה. "אנחנו שמחים שהחזרנו את רני הביתה - ראשון לצאת אחרון לחזור. ועכשיו הזמן לחסל את החמאס עד היסוד".