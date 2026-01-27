חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מתחה ביקורת חריפה על נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, בעקבות דבריו שנאמרו הבוקר בריאיון לרשת ב'.

לדבריה, דברי עמית חצו את גבולות הסמכות השיפוטית ומהווים פגיעה בכללי האתיקה של שופטים.

"אני רוצה להבין למה רק אני מתראיינת, למה יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, לא פה לידי?", אמרה גוטליב בראיון לערוץ 7, "הוא לא רוצה לערבב קודש וחול, אבל לגמרי במקרה, הוא גם עונה לשאלות שלה על החוקים שהכנסת מחוקקת".

לדעתה, עצם ההתייחסות של עמית לחוקים שטרם נדונו בבית המשפט מעידה על פוזיציה. "איך הוא יודע שיוגשו עתירות? איך אתה יודע שמה שאנחנו מחוקקים לא בסדר? רק בגלל שקוראים לנו קואליציית ימין?"

גוטליב טענה כי מדובר בהפרה ברורה של כללי האתיקה. "זו עבירה על כללי האתיקה של שופטים. הם לא יכולים להתבטא בשום צורה על שום דבר שקשור לתיק שיבוא בפניהם".

בהמשך תקפה את דבריו של עמית על משרד המשפטים: "הוא אומר, 'אני כמו משרד הבריאות, נותן שירותים'. רציתי לשאול אותו: האם לתת זכות עמידה למחבלים בזמן מלחמה זה שירותי בריאות? האם לתת זכות עמידה לרשות הפלסטינית בזמן מלחמה זה שירותי בריאות?"

בנוגע להשבת גופתו של רן גואילי ז"ל, הביעה ח"כ גוטליב הערכה לראש הממשלה נתניהו. "המבצע ההירואי של חילוץ גופת הגיבור דרש אישור מבצעי מורכב. רק ממה שפורסם - תחשבו, לחלץ מידע ממחבל, לבצע מבצע בלב עזה - זה עסק בלתי רגיל".

בהתייחס לביקורת כלפי נתניהו אמרה: "מה לא אמרו עליו באופוזיציה? שהוא לא רוצה להחזיר את החטופים. כנראה, כמו שאני תמיד אומרת, השמאל הקיצוני הוא מחלה חשוכת מרפא".

גוטליב הדגישה כי הלחימה טרם הסתיימה: "אנחנו נמצאים בשליטה מאוד טובה בזירות השונות. חובתנו לתקוף באיראן ולהחליש את מערך הטילים הבליסטיים שמסכנים את ישראל".