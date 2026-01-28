חבר ועדת החוץ והביטחון, משה סולומון, התייחס בראיון לערוץ 7 למשבר סביב חוק הגיוס ותקציב המדינה, והזהיר מפני ניסיון לקשור בין השניים. לדבריו, עיכוב הליכי החקיקה והתקציב אינו בריא ועלול להוביל למשבר חמור.

לדבריו, חוק הגיוס נמצא בעבודה ממושכת וחייב להיות משמעותי. עם זאת, הדגיש כי תקציב המדינה אינו יכול לשמש מנוף לחץ. "אסור לנו לכרוך את החוק הגיוס בתקציב. המנוף הפוליטי הזה יפגע לא פחות בחרדים מאשר בכל מדינת ישראל".

סולומון התייחס גם להתקדמות בדיוני חוק הגיוס וציין כי לאחר כ-80 דיונים, הוועדה נמצאת בישורת האחרונה. בהמשך הדגיש כי יש לוודא שהחוק לא יפגע בחיילים דתיים לאומיים. הוא אמר כי לאורך כל הדיונים הבהיר שהחוק צריך מצד אחד לגייס חרדים ומצד שני לא לפגוע ביכולתו של אדם דתי לאומי לשרת בצה"ל ולקבל את כל הנדרש לו כחייל דתי.

סולומון סיכם את תפיסתו ואמר כי השירות בצה"ל עבור הציונות הדתית אינו תנאי אלא חובה ערכית. הוא הדגיש כי השינויים הנדרשים בצבא צריכים להיעשות מבפנים. לדבריו, אם יונח חוק שלא יוביל לגיוס אמיתי, הוא לא יוכל לתמוך בו.