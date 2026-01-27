תינוק כבן שנה במצב אנוש פונה היום (שלישי) ממעון תינוקות ברחב מנחם בגין בבני ברק. לאחר שהועבר לבית החולים נקבע מותו. מצבם של יתר הילדים טוב.

המשטרה פתחה בחקירה והגננת נעצרה. נסיבות האירוע הטראגי טרם התבררו.

בשבוע שעבר, שני פעוטות בני ארבעה חודשים מתו בגן ילדים בשכונת רוממה בירושלים. 53 פעוטות נוספים פונו לבתי החולים שערי צדק והדסה הר הצופים.

ביממה האחרונה פורסמו נתונים לפיהם בשנת הלימודים הקודמת היה קיים פער של עשרות אלפי פעוטות בין מספר הילדים עד גיל שלוש לבין מספרם במסגרות מפוקחות.

בירושלים לבדה מדובר בפער מוערך של כ-55 אלף ילדים. גם בערים נוספות כמו בית שמש, בני ברק, רהט ותל אביב-יפו קיימים אלפי פעוטות שאינם במסגרות מפוקחות.

הנתונים מצביעים על פערים גדולים בין הרשויות: בירושלים רק 21% מהפעוטות נמצאים במסגרות מפוקחות, ובחלק מהרשויות בפריפריה ובחברה הערבית השיעור אף נמוך מ-15%.

לעומת זאת, בנס ציונה, ראש פינה והר אדר יותר מ-90% מהפעוטות משולבים במסגרות מפוקחות.