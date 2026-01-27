לרגל יום השואה הבין לאומי ניצולת השואה אוולין המרשלג (89), אימו של כתב חדשות הצפון בכאן 11 רובי המרשלג הרצתה בפני תלמידי ישיבת ההסדר קריית שמונה ושיתפה אותם בסיפור חייה הבלתי נתפס.

המרשלג נולדה בהמבורג ב-1937. בדבריה גוללה אוולין את סיפור חייה כילדה בת שלוש שעברה עם סבתה מסע תלאות חוצה יבשות כשהשתיים מצליחות להיחלץ מציפורני המפלצות הנאציות עד הגעתן לארגנטינה.

במהלך הרצאתה סיפרה: "גדלתי במשפחה יהודית כאחות הקטנה לשלוש אחיות למשפחה אמידה מאוד וסבתא שהייתה בעלים של מספר מפעלים בגרמניה. עם עליית הנאצים לשלטון, המשפחה שלנו החלה לספוג את פגעי הרדיפות והמצב של המשפחה הפך המצב לבלתי נסבל כשהקהילה היהודית בגרמניה כולה סובלת מחוקי נירנברג, מעצרים שרירותיים ואיום תמידי על חיי היהודים."

בהיותה בת שנתיים בלבד החליטו הוריה של אוולין לברוח לשווייץ, אך בשל הגבלות כנגד יהודים, אוולין וסבתה נאלצו לחזור לגרמניה. "נשלחתי חזרה לגרמניה, אך בסיוע דיפלומט סיני אני וסבתא הצלחנו לברוח במסע תלאות שארך חודשים ארוכים מגרמניה לכיוון רוסיה ומשם ליפן ובאמצעות מסע מפרך באוניית מסע חצו את האוקיינוס עד לארגנטינה ושם התאחדו מחדש עם שאר בני המשפחה שהגיעו בעקבותיהן.

ביום כזה חשוב לי לומר, קודם כל תראו את האדם לא את הדת שלו ולא את צבעו, רק את נשמתו. אני נמצאת היום בין החיים בזכות אנשים נדירים שעזרו לי להילחץ מציפורני המפלצת הנאצית".

אליאב סמואל, מנהל ישיבת ההסדר קריית שמונה, ציין עם תום ההרצאה: "הפרידה החוזרת, הסבל, תחושת חוסר השייכות, כל אלה ליוו את אוולין לאורך שנות ילדותה, ובכל זאת בעדותה היא בחרה להדגיש שוב ושוב את רגעי החסד האנושי, את האמונה שלא כבתה ואת סבתה המדהימה, הדמות המרכזית שהחזיקה אותה פיזית ונפשית ושימשה עבורה כאם לכל דבר".

עוד ציין: "ההיכרות עם עדויות אישיות מהשואה נותנת פרופורציות, עומק והבנה על זכותנו הגדולה להגשים את חלום הדורות לשיבת עם ישראל לארצו. סיפור ההצלה הניסי של אוולין משמש כצוואה ואות חיה עבור הדורות הבאים במאבק הנצחי והבלתי מתפשר על אחיזתנו בחבלי ארצנו השייכים לנו. כשחזרנו לישיבה לאחר הפינוי מקריית שמונה, הרגשנו שזוהי המשכיות טבעית, לא כמעשה גבורה, אלא כחובה פשוטה לעמוד איתן במקום שלך גם כשהמציאות מורכבת."