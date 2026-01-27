בטקס חגיגי שנערך מול חומות העיר העתיקה בירושלים, נחנכה לשכת המסחר המשותפת לישראל ואלבניה, במעמד ראש ממשלת אלבניה אדי רמה וראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ.

במהלך הטקס העניק גנץ לרמה יצירת אמנות מקורית, המבוססת על אחת מיצירותיו של רמה עצמו, ומשולבת בסמל שבט בנימין - הזאב. כמו כן קיבל רמה סיכת זאב של בנימין, כמחווה אישית וסמלית.

בדבריו בטקס ציין רמה כי "יש לנו קשר הדוק עם היהודים, החל מימי הביניים, דרך הצלת יהודים בשואה ועד ימינו". לדבריו, אלבניה היא המדינה האירופית היחידה שפועלת כיום להקמת מוסדות יהודיים. "אני כל כך אוהב את ישראל, שאולי במהלך הדורות יש לי גם דם יהודי", אמר בהומור.

עוד קרא רמה לחיזוק הקשרים הכלכליים בין המדינות ולהסרת חסמים ביורוקרטיים: "עלינו להעמיק את שיתופי הפעולה הכלכליים בינינו. אני מצפה בקוצר רוח להמשך עבודתנו המשותפת".

ישראל גנץ הדגיש את המשמעות הערכית של הקשר עם אלבניה, ואמר, "בתורה כתוב על בנימין 'בנימין ידיד ה'. הסמל של בנימין הוא הזאב, וכידוע זאבים חיים בלהקות. אנחנו גאים להיות חברים שלך, חברים של אלבניה, להקה של כוח ועוצמה".

לדבריו, חיבורים כלכליים ושיתופי פעולה בין־לאומיים הם אינטרס אסטרטגי של מדינת ישראל ושל אזור בנימין בפרט. "פיתוח כלכלי ויצירת שותפויות הם המפתח ליציבות ולשגשוג ביהודה ושומרון ובאזור כולו", ציין.

במועצה האזורית בנימין רואים בפתיחת לשכת המסחר ובהעמקת הקשרים עם אלבניה צעד משמעותי כחלק ממדיניות רחבה לחיזוק הקשרים הכלכליים של ישראל בזירה הבין־לאומית. החיבור עם מדינה מוסלמית באירופה, הנשען על עבר של בחירה מוסרית ועל אינטרסים משותפים בהווה, נתפס כמהלך בעל פוטנציאל מדיני וכלכלי רחב לישראל, לבנימין ולאזור כולו.