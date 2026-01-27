המחלקה להונאה בכשרות של הרבנות הראשית לישראל פרסמה אזהרת כשרות דחופה, בעקבות תקלה חמורה בתהליך הניקור שהתגלתה במוצרי בשר מיובאים מפרגוואי.

על פי העדכון , המוצרים המדוברים כוללים קרטונים של בשר בקר קפוא בהם לא הוסרו שומנים אסורים לאכילה כהלכה. ברבנות מדגישים כי אין להשתמש בתוצרת זו ללא תיקון מידי של מנקר מוסמך.

התקלה נוגעת לשני מוצרים עיקריים: קשתית אסאדו בקר קפוא עם עצם פרימיום של המותג "סופר ביף" (Super Beef), והאסאדו עם עצם בקר (מוצר מעובד מופשר) של אותו משווק - חברת "עוף ירושלים בע"מ". המוצרים יוצרו במפעל בפרגוואי.

הבעיה נמצאה בתוצרת שנשחטה בשלוש עונות שחיטה שונות: חורף 2024-2025, קיץ 2025 וחורף 2025-2026. בשל כך, קיים חשש שהתוצרת כבר הגיעה לשווקים ולמלאים.

לציבור הצרכנים נמסר לבדוק אם בידיהם מוצרים שתואמים לברקודים ולתאריכים שצוינו. במקרה שכן, יש להימנע משימוש ולפנות לסמכות הלכתית או להחזיר את המוצר לנקודת המכירה. למשגיחי הכשרות ניתנה הנחיה לבדוק את המלאים, ליידע את נותני הכשרות, ולפעול להחזרת התוצרת לצורך תיקון.

ברבנות סיכמו, "ידע הציבור ויזהר", והביעו הערכה לחברת עוף ירושלים ולמשגיחים על שיתוף הפעולה למניעת מכשול מהציבור.