הזמר והבדרן נחום אמבר, שהתפרסם בשנות התשעים בתוכניות "העולם המופלא" ו"רק בישראל", הלך לעולמו בגיל 89. ההלווייה תיערך היום בבית העלמין החדש בהרצליה.

אמבר נולד בעיראק, וכשהיה בן 15 עלה ארצה עם אמו. אביו נהרג עוד בעיראק, כשנדרס על ידי המשטר הבריטי.

"נפרד מאבא שלי היקר, אבא שלי אהוב", כתב אלי אמבר בפוסט שפרסם בפייסבוק. "אבא היה איש חרוץ, אומן, יוצר, בדרן - ובעיקר אבא שלי במשרה מלאה.... אני קורא לך אלוף העולם. אני אתגעגע אליך אבא. תודה שהיית אבא שלי ושאני הבן שלך, אני אוהב אותך".

"בשנים האחרונות סבא סבל מבריאות רופפת, עד שבשבת האחרונה אושפז במצב קריטי", הוסיף נכדו. "הוא היה מורדם ומונשם, עד שאתמול נפטר. סבא היה איש משפחה אוהב ואהוב. נהג לבלות איתי בפאבים, ללכת לסרטים, ולהיות חבר קרוב. היה אדם שאהב את כולם ובעל חוש הומור ממגנט".

אמבר זכור בעיקר בזכות להיטיו "העולם המופלא" ו"קוקו תרנגול", ובזכות חיקוי היונה הארץ-ישראלית שהפך לסימן ההיכר שלו.

בשנת 1999 הוציא אמבר את אלבומו השני והאחרון, "נחום בחלל", שהפך עם השנים לפריט אספנים נדיר. בשנים האחרונות ניהל אמבר ערוץ יוטיוב פעיל, שבו המשיך לשתף תכנים עם מעריציו.