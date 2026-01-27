אל"מ במיל' דוד חכם, בעבר יועצם של שרי ביטחון, מומחה ליחסי ישראל מצרים, מוציא בימים אלה לאור את ספרו 'מצרים ראשונה ולתמיד', הפורס את העליות והמורדות ביחסי שתי המדינות מאז החתימה על הסכם השלום. זאת בין השאר על בסיס קשרים אישיים שיצר עם צמרת הביטחון המצרית לאורך השנים.

בראיון לערוץ 7 מתייחס חכם לסוגיית יחסי ישראל מצרים על רקע ההתחמשות המצרית המשמעותית בחצי האי סיני בשנים האחרונות, התחמשות המעלה אצל רבים בישראל חשש ממתקפת הפתעה צבאית מצרית.

חכם מזכיר בדבריו את המהפך השלטוני שהתחולל במצרים עם עלייתו לנשיאות של מורסי, איש האחים המוסלמים, שהדיח את מובארק, וכעבור קצת יותר משנה הביא שר החוץ שלו, א-סיסי, למהפך נוסף כאשר הביא להדחתו של מורסי ונטל לידיו את השלטון, לאחר בחירות.

כמי שהכיר מקרוב את הצמרת הצבאית, המודיעינית והשלטונית של מצרים לאורך השנים, ליווה את ראשי המדינה במפגשיהם עם הבכירים המצריים, מדגיש חכם את החשיבות אותה הוא רואה בשימורו של הסכם השלום המהווה לדבריו אינטרס בסיסי אסטרטגי של ישראל.

ההסכם החזיק מעמד לאורך השנים, גם בתקופות רגישות של ביקורת מצרית חריפה כלפי ישראל בשל האירועים בזירה הפלשתינית, ואפילו בתקופה בה מורסי, איש האחים המוסלמים, החזיק בהגה השלטון, תקופה שהייתה תקופת שפל ביחסי ישראל מצרים, ההסכם לא בוטל באופן רשמי. "זה הסכם בעל חשיבות עליונה מבחינה אסטרטגית עבור ישראל, גם אם מדובר בשלום חלקי, מדדה וצולע".

ביקשנו את התייחסותו של חכם להפרות המשמעותיות המתמשכות של המצרים את סעיפי ההסכם הנוגעים לפירוז חצי האי סיני והזרמת חימושים אסטרטגיים ובהם טנקים, טילים ומטוסים, כאשר אין ספק בזהותו של האויב מולו מבקשת מצרים להתחמש, ישראל. עוד שאלנו אם הגישה לפיה מדובר בהסכם בעל חשיבות אסטרטגית עבור ישראל, כזה שאותו יש לשמר בכל דרך, אינה מעקרת למעשה את ישראל מהיכולת לפעול נגד ההפרות, ובמקביל מבהירה למצרים שהם מצידם יכולים להמשיך ולהפר את סעיפי ההסכם ודבר לא יקרה כי ישראל חוששת מביטול הסכם השלום.

חכם קובע כי "מערכת הביטחון מודעת לכל ההפרות שמתקיימות על ידי הצבא המצרי בסיני". בהקשר זה הוא מספר כי כיועצם לענייני ערבים של שרי ביטחון היה שותף למפגשים עם המצרים בהם הועלו ההפרות כחלק מהשיח השוטף בין ישראל למצרים. "ישראל עוקבת בדריכות אחרי מה שקורה בסיני והיא מודעת לכל ההפרות", הוא שב ואומר, ואנחנו שואלים עד כמה אפקטיבי קיומו של שיח כזה שמן הסתם לא מחדש דבר לנשיא המצרי ולצמרת הצבא המצרי, מי שלמעשה מבצע את חימוש הצבא בחצי האי סיני. חכם משיב ומציין כי השיח מתקיין בתיווכה ובעזרתה של ארה"ב שלה השפעה מיוחדת על מצרים על רקע מיליארד וחצי דולר המועברים מארה"ב לצבא המצרי מדי שנה כסיוע.

עם זאת ביקשנו לשמוע מחכם אם כמי שמכיר היטב את המתרחש במצרים ובחצי האי סיני בפרט, מודע לטילים ולטנקים, למסוקים ולמטוסים המוזרמים לשם ומוסתרים במנהרות החצובות בהרים, הוא יכול לומר שהוא עצמו רגוע.

"כאיש ממודיעין בעברי אני אף פעם לא רגוע", משיב חכם ומוסיף: "המשמעות האופרטיבית היא שישראל חייבת לעקוב בשבע עינים אחרי המתרחש ולנקוט מול המצרים לפי הכלל של כבדהו וחשדהו. לכבד את הסכם השלום ולדאוג להמשכיותו, אבל באותו זמן לעקוב בצורה הדוקה ושיטתית אחרי כל ההפרות שמתרחשות, ולכן ללבן את כל הסוגיות בשיח השוטף והדיסקרטי עם המצרים".

לשאלתנו אם לאורך השנים ראה את המצרים מסיגים כוחות בעקבות סוג כזה של סיח, משיב חכם בחיוב ומספר כי הוא עצמו היה שותף לשיח שכזה, שיח שבעקבותיו הסירו המצרים כוחות של טנקים ומטוסיםפ שנפרסו בניגוד להסכם עם ישראל. בהקשר זה הוא מוסיף הערה ומזכיר כי ישנן גם פריסות של כוחות מצריים המנוגדים אמנם לסעיפי הסכם השלום, אך כאלה שנעשו באישור ישראלי, כמו במקרה בו ביקשה מצרים אישור להכנסת כוחות שיילחמו בשלוחת דאע"ש בסיני, או במקרה בו הוצבו 1500 לוחמי משמר הגבול המצרי על ציר פילדלפי.

עם זאת הוא שב וקובע כי ישראל "חייבת לטפל בחומרה דרך ערוצי המגע הביטחוני על כל הפרה מצרית של הסכם השלום".

בהמשך דבריו טען כי הוא לא מזהה כיום רצון מצרי להגיע למלחמה. על כך הערנו בפני חכם כי אחרי השבעה באוקטובר אנחנו מתקשים להתייחס במלוא כובד הראש לאמירות מסוג זה, לאחר שבכירי הצבא ומערכות המודיעין טענו שאינם מזהים רצון חמאסי לצאת למערכה מול ישראל, אמירה שקרסה בבוקר השבעה באוקטובר.

חכם מצדיק את הטענה המבטאת חשש מהתפתחויות ותרחישים משני מציאות מהצד המצרי, ועם זאת הוא מזכיר כי "מאז 79' הסכם השלום שורד וממשיך להיות תקף ביחסינו עם המצרים, אבל לצד זה ישראל חייבת לעקוב בשבע עיניים אחרי המתרחש כדי שלא להיות מופתעים. נכון להיום, על פי מיטב שיפוטי, ההסכם עדיין מחזיק מעמד למרות הרבה משברים סביב הזירה הפלשתינית".

לקראת סוף השיחה אתו נשאל דוד חכם אם גם הוא שותף לתחושה לפיה הסכם הגז עם מצרים מחזק את האינטרס המצרי לשמר את הסכם השלום. "הסכם הגז בין ישראל למצרים מעמיד את מצרים בעמדה משופרת בכל מה שקשור להסכם השלום עם ישראל. זהו מהלך בעל חשיבות אסטרטגית ישראלית מול המצרים. הסכם הגז מחייב את המצרים, קושר אותם ומקשה עליהם לקחת החלטות שמשמעותן תפנית אסטרטגית מול ישראל, למרות שהמצרים מנסים לגמד את הערך האסטרטגי של ההסכם בכל הנוגע ליחסים עם ישראל, אבל האמת שונה לחלוטין. הסכם הגז הוא בעל משמעות אסטרטגית בכל הנוגע ליחסים המצריים עם ישראל".