גיל לימון בוועדת החוקה: "לא איימתי על יו"ר הוועדה" צילום: ערוץ הכנסת

במהלך דיון בוועדת החוקה התייצב המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון, והבהיר כי לא איים על יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, בהקשר לחקיקת פיצול תפקיד היועץ המשפטי.

"לא איימתי על יו"ר הוועדה ולא על אף אחד אחר. לא התכוונתי לאיים, אני לא מאיים באופיי, ונורא הופתעתי מכך שזה נתפס כאיום." הוא ציין כי סיכם עם יו"ר הוועדה שיגיע לדיון הבא, יציג את חוו"ד של היועץ המשפטי לממשלה ויתייחס לשאלות הח"כים ככל יכולתו.

רוטמן השיב כי קיבל את דבריו של לימון אך הדגיש כי אמירתו לא הייתה ראויה. רוטמן הדגיש כי תגובות חברי הכנסת מעידות על כך שמדובר בהערה לא במקום. הוא גם הביע תקווה כי לא ישובו אמירות כאלו. הוא גם הבהיר כי יש להקפיד על מתן תשובות לשאלות הח"כים לפני הצגת עמדת היועץ המשפטי לממשלה.