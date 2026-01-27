במהלך סיור לילי של בית ספר שדה כפר עציון בעקבות מסלול שיירת הל"ה, זיהתה ילדה משתתפת תרמיל תרמיל סמוך לאזור הקרבות - ממצא אותנטי מתקופת תש"ח, שהאיר באור מוחשי את סיפורה של השיירה והלוחמים שנפלו בה.

הסיור התקיים בליל חמישי באזורים שבהם צעדו ונלחמו לוחמי השיירה, תוך שילוב של הדרכה היסטורית, קטעי יומן ועדויות. עם ההגעה לאזור סמוך למקום בו נמצא בעבר המצפן של מפקד השיירה, דני מס, זוהה התרמיל על הקרקע.

דני מס, מפקד שיירת הל"ה, הוביל את כוח הלוחמים שנשלח בינואר 1948 לתגבר את גוש עציון הנצור. השיירה נחשפה בדרכה ונפתחה עליה אש קשה מכפרי הסביבה. כל 35 הלוחמים נהרגו בקרב. מס נודע בגבורתו, ובמשך שנים שימש סמל למחויבות ולרעות הלוחמים.

בעקבות גילוי התרמיל, עצרו המדריכים את הסיור, הסבירו למשתתפים את חשיבותו של הממצא והדגישו את החיבור הישיר בין הסיפור ההיסטורי לבין השטח. התרמיל נאסף בהתאם לנהלים, והאירוע הותיר רושם עז על המשתתפים.

הסיור מהווה חלק ממיזם חינוכי של בית ספר שדה כפר עציון, המבקש לקרב את הדור הצעיר לסיפור ההתיישבות, ההגנה והמאבק בדרך לירושלים - תוך שילוב בין הליכה בשטח, למידה וחוויה ערכית.