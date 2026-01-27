המטבע האיראני בשפל היסטורי

המטבע האיראני ממשיך לצנוח ומגיע לשפל חסר תקדים: בשוק החופשי נסחר כעת דולר אחד בשווי של כ-1.47 מיליון ריאל.

מדובר בקריסה נוספת בערכו של הריאל, המשקפת את עומק המשבר הכלכלי הפוקד את איראן בשנים האחרונות.

הסיבות העיקריות לקריסה הן הסנקציות הכלכליות שמטילה ארצות הברית על איראן, מגבלות חמורות על הסחר הבינלאומי והידוק השליטה על מערכות הבנקאות במדינה. כתוצאה מכך מתקשה איראן לגייס מטבע זר, והציבור מאבד אמון במטבע המקומי.

לצד ירידת ערך הריאל, נרשמת אינפלציה גבוהה במיוחד. מחירי מזון, דלק ותרופות נמצאים בעלייה מתמדת, והציבור מתקשה לעמוד ביוקר המחיה. חלק מהעסקים והאזרחים מנסים להמיר את חסכונותיהם לזהב או למטבעות יציבים, אך נתקלים בהגבלות חמורות מצד השלטונות.

במערכת הפיננסית באיראן שוררת אי ודאות, כאשר גורמים כלכליים במדינה מזהירים מהחרפה נוספת של המשבר אם לא יינקטו צעדים מיידיים לייצוב המטבע. לפי דיווחים, הבנק המרכזי באיראן בוחן אפשרות להזרמת מטבע חוץ באמצעות מנגנונים חלופיים - כולל שימוש במטבעות דיגיטליים - אך הצלחת המהלך מוטלת בספק.